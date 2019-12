Borja Voces: Mira quién le robó el corazón

View this post on Instagram

La primera foto con mi sobrino Bruno. 👶🏻Qué maravilla de la naturaleza y de la vida… ! 🙏🏼 ¿¡Cómo puedes querer tanto a una personita que acabas de conocer!? 🙏🏼Doy GRACIAS porque Bruno llegó a nuestras vidas. ❤️ #ProudUncle #FamilyTime #ChristmasTime @lorenavoces