Danna Paola se defiende ante las feas críticas por su peso y apariencia en Instagram

La cantante le ha dejado un mensaje muy claro a los haters

Danna Paola ha sido víctima de ofensas y fuertes señalamientos en sus redes sociales. Hay quienes incluso la quieren acusar de haber subido de peso, y otros incluso la quieren atacar argumentando que retoca sus imágenes con los filtros de Instagram.

Ante todas las críticas la joven cantante ha reaccionado y estas han sido sus más recientes declaraciones:

“No a todo el mundo le vas a gustar. Somos humanos y no somos perfectos. Y también vivimos en una industria que nos ha vendido algo que no es real… No todo va a ser miel sobre hojuelas“, señaló la cantante y actriz de telenovelas.

“Llevo 20 años de carrera… y hay cosas que vienen en el paquete de ser artista”, dijo Danna. Quien reconoce que en la industria del entretenimiento suele generar mucho morbo todo lo que está relacionado con la apariencia física de las cantante y actrices, por eso incluso afirma que ella está para alzar la voz como figura pública, y pide que entre género se apoyen.

Pero, Danna Paola no se esconde y asegura que como a muchos a ella también le gustan los filtros de las redes sociales, también advierte que a ella las utiliza no solo para deleite personal o como medio para comunicarse con sus fans, “estas también son una herramienta de trabajo para mi“.

Cabe señalar que son muchas las famosas que usan estos famosos filtros y se nota, entre ellas se destacan: Aracely Arámbula, Geraldine Bazán e incluso Thalía, quienes juegan y disfrutan con todos estos.