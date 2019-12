El hijo de Alejandra Espinoza no piensa tener novia nunca

Como el amor de mamá no hay dos

Aunque muchos de los seguidores de Alejandra Espinoza le han dicho que su hijo Matteo es un coqueto tanto por su forma de hablar y sus facciones, el nene tiene perfectamente claro que aunque crezca y se ponga muy guapo no está dispuesto a iniciar una relación amorosa con nadie, pues quiere quedarse cerca de su madre.

A través de su cuenta de Facebook, la conductora compartió la conversación que tuvo con su retoño en la que él le asegura que no quiere tener novia y que su intención es vivir con ella para siempre, situación que provocó las risas de su famosa madre y dijo que está dispuesta a aceptar esta propuesta sin problema alguno.

“Yo no voy a tener novia cuando sea grande, ¡jamás! Voy a dormir con mamá siempre, for ever and ever, porque a mí me gusta. Si me encuentro a alguien que me guste pues la boto a la basura. Antes de que me vaya a enamorar tú me tienes que enseñar este video para que no se me olvide qué dije”, se escucha decir a Matteo.

Para finalizar, el pequeño le dice a su madre que le enseñe un tutorial de Youtube para saber qué hacer si llega a encontrar a alguien que le alegre el corazón. Por su parte, la presentadora le explica que enamorarse es querer tanto a una persona que siempre le dan ganas de estar con ella e incluso se llega a obsesionar como a él le pasa con ella.