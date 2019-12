La Miss México, Sofía Aragón, se sinceró sobre el terrible episodio de depresión que atravesó

La belleza habló sobre los rumores de que intentó quitarse la vida

Luego de que Sofía Aragón, representante de México en Miss Universo revelara en diversas entrevistas que padeció un fuerte episodio de depresión, y por este motivo se asegurara que había intentado quitarse la vida, la joven ha dado su versión al respecto.

En entrevista para el programa “Todo para la mujer”, Aragón manifestó que, a pesar de haber pasado un mal momento con este padecimiento, nunca atentó contra su vida.

“Siempre que yo he hablado he dicho que, si sufrí un episodio de depresión muy fuerte, ahorita escuché que estaban hablando justamente de eso, es una enfermedad silenciosa, a veces se considera una tristeza o un duelo; sin embargo, si es una enfermedad, pero nunca me intenté quitar la vida”, destacó.

Sobre cómo se sentía en esa época, la segunda finalista del certamen Miss Universo dijo: “Era incongruente lo que vivía con mis emociones, es que no era tristeza, es como falta de energía, o falta de colores, no sé cómo explicarlo”.

Por otra parte, en una reciente entrevista, Sofía Aragón reveló que luego de tomar unas vacaciones, piensa escribir una película y seguir escribiendo libros.