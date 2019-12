“Es un país de guerreros: reciben a Sofía Aragón como heroína en México

Orgullosa de su tercer lugar en Miss Universo

Después de alzarse con el tercer lugar de Miss Universo en Atlanta, Georgia, Sofía Aragón regresó este lunes a México convencida de que el mejor amigo de un mexicano es otro compatriota.

Casi a las 21:00 horas, la jalisciense fue recibida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por decenas de personas que le pedían selfies y autógrafos, lo que la joven de 25 años señaló como una prueba de la unión del País.

“Me siento muy contenta, mi México no me soltó. Me siento acompañada, respaldada, es un País de guerreros y muy unidos”, comentó a su llegada.

“Cuando decían que un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano yo me rehusaba a creer que eso era cierto porque en mis mexicanos he encontrado el mayor apoyo”.

Aragón llegó acompañada de su preparadora, la Miss Universo de 1991, Lupita Jones, así como de Kristal Silva y Vanessa Claudio.

Para la mexicana, participar en el concurso fue una ventana para demostrar que una mujer no debe ser perfecta, sino real.

“Me parece maravilloso que certámenes de belleza y plataformas tan importantes de liderazgo femenino a nivel internacional puedan demostrar ese progreso social que hemos tenido como mujeres”, dijo.

La joven conducirá las mañanitas a la Virgen de Guadalupe que hará TV Azteca y ya prepara su tercer libro.