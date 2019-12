Letras: ¿Aplicar o solicitar? Más hispanounidismos en el diccionario de la lengua española

El Diccionario solo registra estos usos y sus acepciones, no impone

“¿Por qué no aplicas por un trabajo como traductor de español en un hospital? –Le dice la madre a Julio. –Pero me acabo de registrar en la escuela –le responde su hijo. Bueno, espero que visites a tu hermana en la sororidad porque eso no me gusta, y también cojas un trabajo en la universidad.

Tanto en los Estados Unidos como algunos países hipanoamericanos muchas palabras de la lengua inglesa, que han sido incorporadas y acomodadas al español de Estados Unidos por el usuario, ya fueron aceptadas en el Diccionario de la lengua. Las lenguas cambian, crecen y mueren como los ríos.

En el XVI Congreso de las Academias de la Lengua Española, celebrado el mes pasado en la ciudad española de Sevilla, Santiago Muñoz, presidente de la ASALE y director de la Real Academia Española, junto con miembros de la comisión del diccionario (entre ellos algunos miembros de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE), presentaron algunas palabras que fueron incorporadas al Diccionario de la Lengua Española. Este se puede consultar en línea a través de la Real Academia Española o enviar consultas a las otras academias.

Veamos algunas de las 229 adiciones, con sus nuevas acepciones en la 23ª edición del Diccionario, las tres primeras de las cuales son estadounidismos:

-Aplicar: Presentar una solicitud oficial para algo, un puesto de trabajo, una beca o una plaza en la universidad.

-Registrar: Matricularse.

-Sororidad: Asociación estudiantil femenina que cuenta con una residencia especial.

-Beatlemanía: Afición acusada por la música y la estética de los Beatles.

-Brunch: Fusión de breakfast ‘desayuno’ y lunch ‘almuerzo’.

A pesar de que en español existen otras posibilidades para expresar estos conceptos, como matricularse en vez de registrarse, el usuario transforma la lengua. Estos hispanounidismos llevaban años en circulación y debido a su uso frecuente en la lengua hablada y escrita entraron triunfantes al diccionario.

Es mejor no ‘paniquearse’, el hablante tiene la razón. El Diccionario solo registra estos usos y sus acepciones, no impone.

Alister Ramírez Márquez es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE).