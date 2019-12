Actual ganadora de Miss Universo envuelta en polémica tras grabar video secándose las lágrimas con fajo de billetes

View this post on Instagram

Viernes 20 de Diciembre.- Miss Universo seca sus lágrimas con un fajo de billetes Un video sobre la Miss Universo 2019 ha generado gran controversia en redes sociales porque muestra a la reina de belleza Zozibini Tunzi con un amigo y simulando secar sus lagrimas con un fajo de billetes. La recién coronada Zozibini Tunzi fue exhibida el pasado 9 de diciembre en video en donde aparece con el presentador de televisión Somizi Buyani Mhlongo. En él se ve a Tunzi simulando cómo reaccionaría si ganara el concurso de Miss Universo. #antenainforma #missuniverso #show #queen #zozibinitunzi #tunzi