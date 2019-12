Ana Bárbara da la espalda y presume su belleza

View this post on Instagram

Paremos hacer unas fotos en ese espacio de hojas caídas, cometamos @roselazavala y una servidora, sin contar con la astucia de mi @jeronimo_barba Mami dame tu teléfono para hacerte yo una, me dijo! Y me mostró la foto que está en mis historias, cuando de pronto detuvo la sesión fotográfica🤣y se se acercó con su manita suave y sutilmente agregó una hoja seca al sombrero diciéndome CREO QUE ESTO TE VA A GUSTAR!!! Me dí cuenta como de forma tan sensible, quiso hacerme parte del paisaje, TE AMO Y ADMIRO TU MANERA DE MOSTRARME LO ARTISTA QUE ERES. Bueno, tomen en cuenta que para mi es UN PEDAZO DE MI ALMA🐥obvio le imprimo mas emoción 😜pero para que les digo que no si sí me sorprendió…