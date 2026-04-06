Alerta en Nueva York por ola de fraudes de supuestas inversiones en Facebook, Instagram y WhatsApp

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, emitió una advertencia urgente ante el aumento de esquemas fraudulentos en las redes sociales de Meta como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Los criminales se encuentran ejecutando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y “deepfakes” para suplantar a figuras públicas, además de tácticas sofisticadas de manipulación psicológica para despojar a los neoyorquinos de sus ahorros.

“Los estafadores están explotando nombres de líderes financieros de confianza para robar los ahorros que tanto esfuerzo costó ganar”, declaró James. “Si una inversión parece demasiado buena para ser verdad, probablemente se trate de una estafa“.

Modus operandi: esquema pump and dump

Los estafadores suelen seguir un proceso estructurado para cometer sus fraudes, conocido generalmente como “inflar y vender”.

• El cebo: Publican anuncios en redes sociales usando la imagen de líderes financieros como Cathie Wood o Kevin O’Leary sin su consentimiento. Prometen rendimientos asegurados y acceso exclusivo a consejos de inversión.

• El cambio: Una vez que la víctima en cuestión muestra interés, la presionan para trasladar la conversación a aplicaciones cifradas como WhatsApp o Telegram, donde los estafadores evaden la moderación de las plataformas principales.

• El gancho: Los usuarios son agregados a grupos donde presuntos especialistas y testimonios falsos los convencen de adquirir acciones de bajo valor o criptomonedas. Cuando el precio sube por la compra masiva, los estafadores venden sus activos y desaparecen como por arte de magia, generando un desplome del valor y la pérdida total para los inversores.

Estafas de confianza

A diferencia del método mencionado antes, aquí el estafador construye una relación cercana con la víctima:

• Inversión inicial: Se guía al usuario a plataformas falsas que imitan sitios reales. Se le permite invertir poco y retirar pequeñas “ganancias” para causar credibilidad.

• Vínculo: Los estafadores suelen asignar “asesores personales” que hablan todos los días con la víctima, ganándose su confianza.

• Trampa final: Cuando la víctima trata de retirar sumas grandes de dinero, se le exigen pagos por “impuestos” o “comisiones”. Una vez que el usuario deja de pagar, los estafadores desaparecen con todo el capital.

Guía de autoprotección

Para evitar ser víctima de dichos esquemas, la Oficina del Fiscal General recomienda las siguientes medidas:

Identificar señales de alerta

• Ganancias garantizadas: Ninguna inversión legítima está libre de riesgos.

• Presión inmediata: Desconfíe si dicen que “perderá la oportunidad” si no invierte ya.

• Solicitud de criptomonedas: Las solicitudes de enviar fondos a billeteras privadas o usar cajeros de cripto son claras señales de peligro.

• Cambio de plataforma: Si un anuncio de Facebook le pide pasar a WhatsApp o Telegram, se debe proceder con mucha cautela.

Verificar antes de actuar

• Use herramientas oficiales: Verifique a los profesionales en BrokerCheck de FINRA.

• Cuidado con los correos: Revise que las direcciones de email no tengan letras alteradas, como por ejemplo: @company.co en vez de @company.com.

• Detectar deepfakes: Si el audio no coincide con los labios o el video se ve “extraño”, se recomienda usar búsquedas inversas de imagen para encontrar el video original.

Proteja su privacidad

• Ajuste sus redes: Mantenga sus listas de amigos y fotos en privado para evitar que los estafadores estudien su alrededor.

• Nunca comparta acceso remoto: No permita que desconocidos accedan a su computadora o celular para “ayudarle” con sus cuentas.

• Desconfíe de la recuperación de activos: Si ya perdió dinero, tenga cuidado con los “expertos” que prometen recuperarlo a cambio de un importe; suelen ser parte de la misma estafa.

¿Cómo denunciar?

Si ha sido víctima de dichas prácticas, denuncie ante la OAG en línea o llame al 1 (800) 771-7755. Toda la información proporcionada está protegida de conformidad con la ley y las políticas sobre la salvaguarda de información de identificación.

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