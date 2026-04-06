Trump amenaza con cárcel a medios por divulgar detalles de rescate en Irán

El presidente Donald Trump amenazó este lunes con enviar a la cárcel a periodistas y medios que no revelen sus fuentes tras la filtración de detalles sobre un operativo militar en Irán, al asegurar que exigirá esa información en nombre de la seguridad nacional.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que su Gobierno está “buscando con mucho empeño” al responsable de divulgar datos sensibles sobre el rescate de militares estadounidenses, y sostuvo que acudirá directamente a las empresas de comunicación que publicaron la información.

“Entréguenlo o irán a la cárcel”, advirtió, sin detallar a qué medio se refería.

Según explicó, la filtración habría complicado la misión al revelar que aún quedaba un segundo aviador en territorio iraní. Trump aseguró que, tras conocerse esos detalles, Irán ofreció recompensas para capturar al militar, lo que aumentó el riesgo en el terreno.

Derrotar a Irán en una noche

El presidente también lanzó nuevas amenazas contra Teherán al afirmar que Estados Unidos podría “derrotar a todo el país en una sola noche”, reiterando su presión para que se reabra el estrecho de Ormuz antes de la fecha límite fijada.

En paralelo, el director de la CIA, John Ratcliffe, señaló que la agencia desplegó amplios recursos humanos y tecnológicos para ubicar al segundo militar, en una operación que comparó con “buscar un grano de arena en el desierto”.

Ratcliffe confirmó además que se implementó una campaña de engaño para confundir a las fuerzas iraníes.

Trump calificó el rescate como “histórico” y detalló que el aviador, un coronel herido, logró evadir la captura durante casi 48 horas en una zona controlada por fuerzas iraníes. Según su relato, el militar escaló terreno montañoso, trató sus propias heridas y logró enviar su ubicación mediante un dispositivo de comunicación.

La operación involucró un despliegue de 155 aeronaves, incluidos bombarderos, cazas y aviones de reabastecimiento. El mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses lograron rescatar al oficial, neutralizar amenazas y salir del territorio sin bajas.

Defiende su estrategia

El presidente también defendió su estrategia frente a las críticas por el posible impacto en la población civil iraní, al afirmar que los ciudadanos de ese país “estarían dispuestos a sufrir” con tal de alcanzar la libertad.

Trump aseveró que los iraníes quieren que continúen los ataques estadounidenses y que “quieren libertad”.

“Han vivido en un mundo que ustedes desconocen por completo”, añadió. “Es un mundo violento y horrible, donde si protestas, te disparan”.

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