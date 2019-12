El sensual vestido de cuero de Rashel Díaz

View this post on Instagram

Este año ha sido de mucho trabajo la verdad, entre mis responsabilidades con @unnuevodia, que es un programa diario de 3 horas y media, más los proyectos que he emprendido como @labanashop, la conferencia #DeMujeraAMujer, los workshop, la línea de accesorios con @carovasquezaccessories, y mis tareas de mamá y esposa como cualquiera de ustedes, se me ha hecho imposible regresar al gym de la forma tan constante que lo hacía antes, 😅 pero desde hace dos semanas me prometí que regresaría a mi disciplina, que el día que mi horario me permitiera ir con @cesartraining perfecto, pero cuando no, entonces haría rutinas en mi casa. 💪🏻 Así que aquí estoy, cumpliendo mi promesa conmigo misma, utilizando artículos súper sencillos que todas podemos obtener. Así que las invito a lo siguiente 🙆🏻‍♀: No nos olvidemos de nosotras, no dejemos los proyectos a medias, no nos desmotivemos cuando los compromisos nos ocupen, abracemos el hábito del amor propio, dediquémosle tiempo a ser felices!! Hay que aceptar que no todas las etapas son iguales, pero una vez lo reconozcas, toma acción y haz algo. Sí se puede, somos fuertes.🙌🏻❤ El video completo se los dejé en mi facebook. 🙌🏻💕 #VidaRashel