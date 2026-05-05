Pepe Aguilar cancela la mayoría de sus conciertos en EE.UU. por la poca venta de boletos

Se tenía previsto que Pepe Aguilar tuviera una gira de 10 conciertos en Estados Unidos durante este 2026. No obstante, se dio a conocer tras una información del portal Infobae que nueve de sus 10 fechas pautadas fueron canceladas.

De acuerdo a este medio, se trata de la baja demanda que han tenido sus boletos y solamente se efectuará, hasta los momentos, el show pautado en el Wolf Trap Filene Center, de Vienna, Virginia, a celebrarse el próximo 12 de julio.

En el resto de las fechas que estaban programadas, aparece el siguiente mensaje: “Desafortunadamente, el organizador del evento tuvo que cancelar tu evento. No necesitas hacer nada. Emitiremos un reembolso al método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos del organizador del evento. El reembolso debería aparecer en tu cuenta en un plazo de 14 a 21 días”.

Ticketmaster fue cancelando los conciertos paulatinamente

Un dato curioso es que esto ya había ocurrido meses previos con Ángela y Leonardo, ambos también miembros de la familia Aguilar, a quienes les costó cubrir todos los asientos de los recintos estadounidenses donde pautaron sus presentaciones.

Con respecto a Pepe, la agencia encargada de la venta de boletos, Ticketmaster, quitó un primer lote de fechas en marzo del calendario, mes en el que se tenía previsto que iniciarán los shows y ahora cancelaron el resto, dejando algunas en su plataforma con la leyenda de “cancelado” y otras, simplemente, fueron eliminadas de las presentaciones sin información previa.

Un falso lleno asegurado

Según el portal, en la página de ticketmaster aprecían los recintos casi llenos en su totalidad, pero la mayoría de las entradas ya retiradas o apartadas eran de revendores y también se presentaban debido a fallas en la página. Por esa razón, parecía que quedaban pocas entradas disponibles, lo que se ratificó que no era cierto.

Aunque su presentación en Virginia aún aparece como disponible, podría existir la posibilidad de que ocurra lo mismo que con las otras nueve anteriores porque todavía hay una buena cantidad de boletos disponibles.

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