Vivek Ramaswamy conquista la nominación republicana en Ohio

El empresario y aliado del presidente Donald Trump, Vivek Ramaswamy, obtuvo este martes la nominación republicana a la gobernación de Ohio, tras imponerse en las primarias y asegurar su paso a las elecciones generales.

De acuerdo con resultados no oficiales reportados por medios estadounidenses, Ramaswamy superó a Casey Putsch, un diseñador automotriz conocido por su actividad en YouTube, en una contienda en la que partía con ventaja por su visibilidad nacional.

“Sé que el sueño americano existe porque lo he vivido aquí mismo, en el estado donde nací y crecí”, declaró Ramaswamy tras confirmarse su victoria. “Vamos a revivir ese sueño americano en Ohio una vez más, con menores costos, mejores salarios y mejores escuelas para todos los habitantes de Ohio. Agradezco a todos los que nos ayudaron a ganar las elecciones de hoy por un margen histórico, y espero obtener otra victoria decisiva en noviembre”.

Su victoria lo posiciona como el candidato republicano en un estado que ha mostrado una tendencia favorable al partido en los últimos años, y donde el actual gobernador, Mike DeWine, no puede buscar la reelección debido a los límites de mandato.

Campaña marcada por su proyección nacional

Ramaswamy alcanzó notoriedad durante las primarias presidenciales republicanas de 2024, en las que compitió contra Trump antes de retirarse y respaldarlo. Desde entonces, se consolidó como una de las figuras cercanas al presidente, participando activamente en su campaña.

Durante la contienda en Ohio, incluso frente a rivales republicanos, centró buena parte de sus críticas en la demócrata Amy Acton, quien se presentó sin oposición para representar a su partido en las elecciones generales.

Apoyo político y recursos propios

Trump elogió a Ramaswamy en su red Truth Social este martes, donde afirmó: “Conozco bien a Vivek, competí contra él, y es alguien ESPECIAL. ¡Es joven, fuerte e inteligente!”.

El vicepresidente J.D. Vance, quien anteriormente representó a Ohio en el Senado, acudió a votar en Cincinnati y respaldó públicamente al empresario.

La campaña de Ramaswamy también estuvo impulsada por recursos personales significativos. Según reportes, el candidato destinó alrededor de $25 millones de dólares de su propio patrimonio para financiar su carrera hacia la gobernación.

Su ascenso dentro del Partido Republicano coincide con cambios recientes en el liderazgo estatal, en un contexto en el que figuras cercanas a Trump han ganado mayor influencia en la estructura partidista.

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