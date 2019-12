Como pocas veces, la ex nuera de Bárbara Mori se muestra en un pequeño y sexy bikini

Natalia Subtil presume su escultural figura

Aunque este año la modelo Natalia Subtil no dio mucho de qué hablar, para 2020 promete sorpresas en su faceta como cantante; el mejor ejemplo es la reciente presentación que hizo en un programa de televisión mexicano, en el que interpretó el clásico navideño “All I want for christmas is you”.

Como buena brasileña, Natalia extraña en esta temporada de frío el clima de su país natal, por lo que publicó en su cuenta de Instagram una fotografía tomada en Mazatlán, que la muestra en un sexy bikini amarillo neón, con el mensaje “Me urge la playa”.

Quien fuera nuera de la actriz Bárbara Mori y el cantante Sergio Mayer se dice feliz en su faceta de mamá, mientras reconoce que Sergio Mayer Mori ahora es mucho más cercano a su hija Mila. Actualmente, Natalia tiene más de 232 mil seguidores en Instagram.

