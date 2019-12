“Que Tire Pa’ ‘Lante” de Daddy Yankee cierra el año como la canción más escuchada en México

View this post on Instagram

"Que Tire Pa’ Lante" de Daddy Yankee es la canción más escuchada en México 🇲🇽 . #1 🙏🏻🇲🇽 Daddy Yankee continúa liderando las listas radiales con sus éxitos musicales. Este lunes, asciende al puesto número 1 del Top20 General de monitorLATINO como la canción más escuchada en México gracias a su más reciente éxito global “Que Tire Pa’Lante”. Ademas, “QTP” se posiciona en el número 1 de las listas de Billboard, Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay.