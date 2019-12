Compró un raspadito de lotería que “brillaba” y ganó su segundo premio en 2 meses

Ganar en grande en un juego raspadito de la lotería es un sueño para muchos. ¿Pero qué tal ganar dos veces en el lapso de solo dos meses?

Un hombre de Maryland tiene algo de dinero extra disponible para las fiestas navideñas después de ganar dos grandes premios de lotería en solo dos meses.

La Lotería de Maryland dijo que el hombre del condado de Harford, visitó por primera vez la sede de la lotería en octubre para recoger un premio de $50,000 dólares de un boleto rasca y gana The Price is Right.

Él dijo que escogió el boleto porque el programa de televisión de larga duración del mismo nombre es uno de sus favoritos.

Y luego esta semana, el militar retirado regresó a la sala del Círculo de Ganadores de la Lotería de Maryland con la misma sonrisa alegre, cuando reclamó un premio máximo de $20,200 dólares en el juego raspadito 2020 Cash.

“Fui a comprar algunos de los boletos de $10”, dijo el feliz ganador. “Y, entonces, vi ese brillante billete de 20 dólares de 2020 Cash brillando en el mostrador de boletos y quise tener algunos de ellos también”.

El residente de Aberdeen compró sus boletos y se los llevó a casa para jugar. Cuando reveló un símbolo de “estrella” y el premio de lotería de $20,200 debajo, simplemente no podía creerlo. Dijo que inmediatamente mostró el boleto a su esposa e hijo para compartir las buenas noticias.

“¿Cuáles son las posibilidades?”, dijo el hijo del ganador, que acompañó a su padre a reclamar el premio. “Tiene mucha suerte y estoy muy feliz por él”.

El ganador planea usar su dinero de los dos premios de lotería para hacer reparaciones en el hogar y hacer un poco de compras navideñas.