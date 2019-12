Los 20 momentos que marcaron el entretenimiento en el 2019

Las muertes, peleas, divorcios y una que otra buena noticia, ocurridas en las vidas de los famosos

En el 2019 el mundo del entretenimiento tuvo de todo: escándalos, bodas controvertidas, divorcios muy peleados, nacimientos inesperados y las muertes de varios íconos de la música y la actuación.

Elegimos algunas de las historias más impactantes e importantes del espectáculo ocurridas este año que termina, y se las presentamos a continuación:

-PABLO LYLE: LOS 30 SEGUNDOS QUE CAMBIARON SU VIDA

De vacaciones en Miami junto a su familia, Pablo Lyle nunca imaginó que ya de camino al aeropuerto de regreso a México, su vida cambiaría por completo por una muy mala decisión.

Una pelea de tránsito hizo que se bajara del auto que conducía su cuñado, y golpeara a José Ricardo Hernández, un hombre mayor que cayó al piso y días después falleció. Acusado de ‘homicidio involuntario’, el actor se encuentra aún en Miami, con arresto domiciliario, un grillete en su tobillo, sin posibilidad de trabajar y a la espera del juicio que puede dejarlo en prisión por más de 20 años.

-FRIDA SOFÍA: COMENZÓ CON SU SOBRINA Y DESTAPÓ ESCÁNDALO CON SU MAMÁ

El día que Frida Sofía subió un video a su cuenta de Instagram, criticando a su sobrina Michelle Salas, nadie imaginaba todo lo que se iba a desatar después. De llamar a la hija de Luis Miguel falsa y de acusarla de revolcarse con el manager de su papá, pasó a su propia mamá, Alejandra Guzmán. La acusó de robarle el novio del que además ella quedó embarazada y dice que abortó. Luego la acusó de ser agresiva, de que le ha dado golpes y de estar enferma.

La rockera se la devolvió diciendo que su hija es bipolar y necesita estar medicada. Y como si todo esto fuera poco, Frida cierra el año peleándose con Chiquis Rivera porque la hija de Jenni Rivera no reconoció a Lupe Esparza. Todo indica que en el 2020 seguiremos escuchando más historias y escándalos con la misma protagonista.

-FERDINANDO VALENCIA: DE LA FELICIDAD AL DOLOR Y LA RESIGNACIÓN

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman comenzaron el año viviendo su tan ansiado milagro: convertirse en papás con la llegada de los mellizos Dante y Tadeo. Sin embargo, no imaginaron cómo pasarían de la felicidad a la pesadilla cuando Dante fue diagnosticado con meningitis, enfermedad que contrajo en el vientre de su madre. Luego de 100 días de lucha, donde los actores vivieron una montaña rusa de emociones entre la esperanza y las noticias adversas, Dante perdió su lucha y falleció.

–CHIQUIS RIVERA: DE LA BODA DE SUS SUEÑOS A SU PESADILLA

Chiquis Rivera ha contado que desde que tiene uso de razón soñó con su boda, lo que nunca imaginó es que el día que se unió a Lorenzo Méndez se convertiría en una pesadilla .

Todo habría comenzado en el momento en el que el show de ‘El Gordo y la Flaca’ mostró la invitación, y el que no sabía dónde era la ceremonia ese día se enteró. La familia Rivera entera se puso furiosa y no solo arremetió contra el show de Univision, sino también la seguridad con la prensa en el lugar en donde no faltaron los golpes. La hija de Jenni Rivera entró tapada tanto a la iglesia como al rancho donde fue la fiesta.

Ella alegó que el misterio era por miedo a un atentado, la prensa la acusó de guardarse la exclusiva para su reality, algo que ella desmintió asegurando que solo quería disfrutar su momento sin cámaras. Sin embargo, meses después los cantantes presentaron todo lo que pasó ese día en su canal de Youtube.

-ESCÁNDALO SEXUAL EN UNIVISION

‘El Gordo y la Flaca’ se convirtió en su propia noticia de escándalo, cuando Javier Ceriani, desde su show de Youtube ‘Chisme No Like’, dio a luz la denuncia de una modelo y actriz siendo acosada por uno de los productores del show, Enrique Alvis.

En la grabación se escucha a Alvis pidiéndole favores sexuales a esta mujer, y hasta supuestamente masturbándose dentro de uno de los camerinos de la cadena. Univision despidió al productor y abrió una exhaustiva investigación con todos los empleados. Salieron luego más denuncias de acoso, pero hasta el momento todas las que revelaron lo que habrían vivido no han hecho una denuncia formal.

-RAFAEL AMAYA MATÓ A ‘EL SEÑOR DE LOS CIELOS’

La historia no oficial de Rafael Amaya termina con la muerte del fenómeno más grande en su carrera y en la historia de Telemundo: ‘El Señor de Los Cielos’, o más bien la de su personaje Aurelio Casillas, quien después de siete temporadas y muchos problemas de excesos terminó enterrado.

Sí, el actor habla de una bacteria que lo tuvo internado y fuera de set. Sus compañeros, aseguran que sus supuestos problemas con el alcohol y las drogas lo llevaron a desaparecer de las grabaciones. Por eso, después de muchas negociaciones, habrían decidido terminar la sexta temporada con su personaje en coma y el comienzo de la séptima con su muerte… ¿Las consecuencias? la caída de la carrera del actor y del rating de la cadena que transmite la narcoserie.

-ADIOS A CAMILO SESTO

Luego de luchar contra sus problemas renales, a los 72 años, falleció Camilo Sesto en medio de un gran hermetismo que derivó en escándalo entre Cristobal Hueto, albacea del cantante, y la ex esposa y madre de su único hijo, Lourdes Ornelas.

Que si lo mantuvo encerrado, que si estaba deprimido. Lo cierto es que el mundo lo sigue llorando, su música seguirá siendo su mayor legado, y su hijo Camilín seguirá peleando por su herencia el próximo año.

-JOSÉ JOSÉ: SU ADIOS, LAS PELEAS Y LA DIVISIÓN DE SUS CENIZAS

Desde que hace algunos años anunció que estaba enfrentando un cáncer de páncreas, las peleas y las noticias falsas de su muerte salían cada tanto a la luz. Pero lamentablemente, este año el mundo sí se quedó sin José José, dando pie a una batalla entre el dolor, la ambición y el egoísmo entre sus hijos.

La crítica cayó sobre su hija menor, Sarita, quien se hizo cargo y lo cuidó hasta el final, también sobre su última esposa, Sara, quien fue que decidió que sus restos fueran cremados, aparentemente por pedido del cantante, y se dividieran sus cenizas a la mitad para que una parte se quedara en Miami y la otra fuera a México a descansar con su madre.

Los hijos mayores, José Joel y Marysol Sosa, hicieron un rally junto a la prensa por todas las funerarias de Miami buscando el cuerpo de su padre, y después de encontrarlo regresaron por un día a México, él para dar un concierto, ella para ver a su hija.

Hoy la pelea, que solo tuvo una tregua de dos días, sigue entre los hermanos. El misterio de la herencia quedará para el próximo año, igual que las amenazas de demandas.

-LA DOLOROSA MUERTE DE EDITH GONZÁLEZ

Este año también perdimos a Edith González, a los 54 años, quien llevaba varios años luchando contra el cáncer que comenzó en uno de sus senos y luego hizo metástasis en varios órganos. Pero la paz la siguió hasta el final, pese a que el último tiempo el deterioro y la pérdida de sus fuerzas era evidente, no dejó nada librado al azar.

Preparó a su hija, Constanza, para el momento de la separación física. Se despidió de sus amigas, de su esposo Lorenzo Lazo, hasta incluso del padre de su hija, Santiago Creel. Con una sonrisa en su rostro y con su hija cantándole, la actriz de ‘Corazón Salvaje’ falleció en paz.

-CHRISTIAN BACH: ENFERMEDAD, DOLOR Y MUERTE EN SILENCIO

Luego de años de batallar con una rara enfermedad que vivió en la intimidad de su hogar y alejada de los medios, a los 59 años falleció Christian Bach. Su esposo, Humberto Zurita y sus hijos Emilio y Sebastián fueron los encargados de dar la triste noticia y al mejor estilo de su madre, sin muchos detalles.

La actriz de origen argentino se caracterizaba por su fuerte carácter, su constante desafío por superarse y por mantener a su matrimonio y familia lejos del escándalo.

-DEMIAN BICHIR Y EL DESCONSUELO DEL SUICIDIO DE SU ESPOSA

Demian Bichir encontró a su alma gemela en Stefanie Sherk, pero los trastornos de ansiedad y de sueño llevaron a su esposa a consumir medicamentos que la hicieron caer en una fuerte depresión.

En su lucha desmedida por salvar a su esposa, el actor y director visitó médicos y centros, pero la enfermedad superó a la modelo y actriz que se ató unas rocas a sus tobillos y se tiró en la piscina de su casa. Horas después, Bichir la encontró muerta, y sin consuelo dio la noticia más triste de su vida al mundo: el suicidio de su compañera, y la promesa de trabajar con fundaciones para que evitar que otras personas lleguen a ese límite.

-IRINA BAEVA-GABRIEL SOTO-GERALDINE BAZÁN: EL ETERNO TRIÁNGULO

Aunque la historia entre ellos tres la venimos heredando del 2018, en el 2019 se puso aun peor. Cansada de ser la ‘cornuda’, Geraldine Bazán sorprendió a sus seguidores y contó su verdad, compartió que Irina se habría metido en su matrimonio y hasta le habría enviado mensajes a ella para lastimarla.

Baeva no se quedó atrás y salió a defenderse, denunció el bullying del que estaba siendo víctima y acusó, sutilmente, a la ex de su pareja de ser la culpable de provocarlo. Pero no todo terminó ahí, Geraldine volvió a acusar a Soto, quien grita constantemente su amor por su actual mujer, de forzar a las hijas de ambos de convivir con la mujer que le robó a su padre de la casa.

Y como si fuera una novela, una serie o una pesadilla, Gabriel le devolvió la acusación publicando fotos de sus nenas muy felices compartiendo con Baeva… ¿Se terminó ahí? ¡No! Esto promete seguir en el 2020.

-JOY HUERTA SALIÓ DEL CLOSET Y SE CONVIRTIÓ EN UNA FELIZ MAMÁ

“A pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el que dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad”, con estas palabras la hasta el momento privadísima Joy Huerta de Jesse & Joy, reveló no solo que estaba enamorada de una mujer, sino que además se convertiría en mamá de una niña.

Sus colegas y el público salieron a apoyarla y la cantante pudo por fin vivir feliz con su nueva familia: su mujer y su hija Noha.

-BELINDA Y LUPILLO RIVERA: UN ROMANCE APASIONADO Y DUDOSO

Que sí, que no… No es que estuvieron deshojando una margarita, sino que por mucho tiempo Lupillo Rivera y Belinda no se ponían de acuerdo -siguen sin hacerlo- si tuvieron, tienen o tendrán un romance apasionado.

Se conocieron cuando ambos fueron coaches de ‘La Voz’ de TV Azteca en México. Según el ‘Toro del Corrido’ sí estuvieron juntos, sí se enamoró y hasta se tatuó su rostro porque considera que es la mujer más bella del mundo. Pero Belinda prefirió poner paño frío y aseguró que solamente fueron y son grandes amigos. ¿A quién le creemos?

-ALEJANDRO SANZ: SE LE TRANSFORMÓ EL AMOR Y SE ENAMORÓ DE OTRA

A su mejor estilo poético, Alejandro Sanz anunció la ‘transformación del amor’, o mejor dicho el final de su matrimonio, después de 10 años, junto a la madre de Dylan y Alma, sus dos hijos menores, Raquel Perea. Y aunque ambos posaron junto a su familia para la foto del anuncio, semanas después Sanz estrenó públicamente su nueva novia: Rachel Valdéz, una joven 20 años menor que él, artista plástica de origen cubano a quien habría conocido en Miami, y con quien se encontraría viviendo actualmente.

–WALTER MERCADO SE FUE DE ESTE MUNDO CON ‘MUCHO, MUCHO AMOR’

Walter Mercado coqueteó varias veces con la muerte estos últimos años, sin embargo a los 87 años, el astrólogo más querido de la farándula se dejó ir y falleció víctima de un paro renal.

Su asistente personal, Willie Acosta, confirmó que se fue en paz, la misma con la que vivió, porque su objetivo era ir directamente al cielo. Su funeral fue a su mejor estilo: multitudinario y lleno de amor, en donde no solo se presentó el pueblo de Puerto Rico, sin que varias personalidades viajaron a la isla del encanto para darle el último adiós.

-ANGELICA RIVERA Y ENRIQUE PEÑA NIETO: SE TERMINÓ EL GOBIERNO Y EL AMOR

“Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme”… Con estas palabras Angélica Rivera no solo se despidió de ser la Primera Dama de México, sino también de su marido Enrique Peña Nieto.

Claro, dichas palabras llegaron después de que el expresidente fuera captado con la modelo Tania Ruiz, paseando por Madrid, a quien luego presentó como su novia. Se dice que de esa familia feliz que formaron durante el gobierno no quedó ni las hilachas, los hijos de ambos se habrían dejado de hablar, y ellos también.

-RICKY MARTIN Y JWAN YOSEF: COMENZARON EL AÑO SIENDO PAPÁS Y LO TERMINARON IGUAL

A un día de comenzar el 2019, Ricky Martin y Jwan Yosef sorprendieron al mundo con la noticia de que se habían convertido en papás de la pequeña Lucía, la bebé que había llegado a la familia para reinar y embobarlos de amor.

Pero a Matteo y Valentino, los hijos mayores de Ricky, aun les faltaba un hermano, y casi a final de año nació Renn, un varoncito que completa el círculo de amor de esta familia que vive en este momento entre pañales y teteros.

-ANAHÍ Y UN HERMANITO PARA EMILIANO

Desde que se casó con el senador Manuel Velasco, Anahí se dedicó de completo a su familia. Lejos de los escenarios cumplió su mayor anhelo: ser mamá, algo que no le fue fácil lograr. Hoy, a los dos añitos de Manu, la artista hace un nuevo anuncio, la llegada de un nuevo bebé ¡otro varón! Lejos de la televisión, en las novelas, prefiere compartir la real, la suya pero en las redes sociales.

-SHERLYN EMBARAZADA… ¿Y EL PAPÁ?

La sorpresa casi al final de año fue el anuncio del embarazo de Sherlyn. Y luego de las felicitaciónes llegó la gran pregunta: ¿quién es el papá del bebé?

La respuesta fue casi más sorprendente que la noticia, a falta de pareja la actriz mexicana decidió hacerse una inseminación artificial ya que no estaba dispuesta a esperar más a la pareja perfecta.