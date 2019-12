Acusan a Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, de ganar millones en Instagram y más

La empresaria dice que puso en riesgo su matrimonio para poder trabajar y cumplir sus sueños y ahora pide que se investiguen estas fuertes declaraciones

El escándalo explotó. Daisy Cabral, ex socia de Mayeli Alonso, tiene demandada a la ex de Lupillo Rivera en una corte de la ciudad de Los Ángeles, por incumplimiento de contrato.

La antes mencionada asegura haberle dado más de un millón de dólares para que Mayeli promocionara una línea de productos de belleza. Según Alonso ella sí recibió ese dinero pero por otras razones, no para hacer publicidad en Instagram. Alegó que ella no es Kim Kardashian para que le paguen semejante suma de dinero.

“Yo no soy Kim Kardashian para que me paguen $ 1.7 millones por publicidad en Instagram. Yo todavía no llego a un nivel que alguien me vaya a pagar eso, tal vez yo cree esos productos, tal vez yo soy dueña de tales productos“, aseveró Mayeli, según reportó el portal de Suelta La Sopa.

Mayeli también ha dicho libremente que la investiguen si es necesario para comprobar que su versión es la verdadera. “El punto es que investiguen por qué fue ese dinero, por qué me lo pagó, cómo yo me lo gane. Yo he trabajado arduamente, muchas veces puse en riesgo mi matrimonio el bienestar de mis hijos por trabajar, por cumplir un sueño para que ahora me vengan con una falsa información”.

