Atrapan a sospechoso de homicidio en Nueva York huyendo a República Dominicana

Causó la muerte al disparar un arma de fuego, según la denuncia

Mathew Torres, sospechoso de un homicidio en El Bronx, fue detenido en el aeropuerto JFK tratando de huir a República Dominicana el martes, según una fuente policial.

Torres, de 27 años, fue acusado de asesinato en segundo grado, homicidio y posesión criminal de un arma por su presunto papel en la muerte a tiros de Devon McFarlane en Mott Haven el 27 de diciembre, según una denuncia penal.

“El acusado actuando junto con otro causó la muerte de Devon McFarlane al dispararle con un arma de fuego”, alegó la denuncia.

Torres compareció en la corte de El Bronx hoy, donde el juez Steven Horstein lo retuvo con una fianza de hasta $750 mil dólares, mientras que un fiscal solicitó la prisión preventiva.

Torres aún no ha pagado la fianza, dijo una fuente policial a New York Post. No se especificó si iba a huir al país caribeño porque es dominicano o tiene familia allá.