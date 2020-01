Ampliar en 2020 los logros de 2019

Espero que hayan comenzado bien el año y que hayan de un muy bonito Día de los Tres Reyes.

En mi primera columna del 2020, continúo recapitulando lo mucho que realizó nuestra Hispanic Federation durante el año que dejamos atrás.

En 2019, la federación continuó implementando Pathways to Academic Excellence, y más de 2,000 familias participaron en 99 series de talleres sobre preparación universitaria y desarrollo educativo en la primera infancia.

En preparación para el Censo 2020, el año pasado iniciamos “¡Todos contamos!”, una campaña de medios de comunicación, de envío de mensaje de texto a centenares de miles de personas, de una docena de talleres sobre el Censo y su importancia para nuestra comunidad, y de distribución de materiales de educación e información sobre el censo.

En materia de inmigración, la federación redobló esfuerzos en 2019, cuando prestamos ayuda directa a más de 38,600 inmigrantes, que recibieron clases de inglés como segundo idioma y de educación cívica y de historia; educación básica para adultos y capacitación sobre sus derechos.

Nuestra Hispanic Federation también otorgó 160 becas para ayudar a jóvenes inmigrantes a cubrir los costos universitarios y de la solicitud de DACA, o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, aprobada en 2012 por el presidente Barack Obama.

Asimismo, la federación realizó en 2019 varias campañas de educación pública dirigidas a inmigrantes. Los mensajes de esas campañas alcanzaron a más de 35 millones de personas. Nuestra Hispanic Federation también colaboró para que más de un centenar de inmigrantes amenazados con la deportación contaran con representación legal.

La Federación Hispana puso en marcha su Iniciativa Families Together US, o LIFT US, mediante la cual entregó más de 250,000 dólares a organizaciones que brindan refugio, alimentos y socorro legal a niños y familias migrantes en los Estados Unidos y México.

Otro logro de nuestra Hispanic Federation en 2019 fue la aprobación en Nueva York de leyes que dieron a los trabajadores agrícolas derecho al pago de horas extras, un día libre por semana, licencia familiar pagada y work comp, o compensación para trabajadores.

Durante 2019, nuestra oficina en Orlando, en la Florida Central ayudó a más de 41,300 personas en materia de educación, nutrición, inmigración, salud y cuestiones legales.

Y nuestra oficina en Connecticut colaboró con la Asamblea General para que se aprobara un fondo bienal de tres millones de dólares para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro de sectores minoritarios.

Y con esto termino con este resumen de lo actuado en 2019 y les deseo un 2020 feliz y productivo. (¡Mucho ayudará cada uno y cada una de ustedes a lograrlo si se inscriben como votantes y votan en todas las elecciones locales y presidenciales de este año!).

Si quieren más información sobre nuestra Hispanic Federation y nuestras organizaciones comunitarias, visiten www.hispanicfederationunidos.org

o llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, al (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832. Y también les doy el de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡En el 40mo aniversario de la Hispanic Federation, hasta la columna próxima!

¡Y no se olviden de Puerto Rico!



-Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation.