Yuri celebra su cumpleaños número 56 como toda una princesa

View this post on Instagram

Mi amado Dios, definitivamente eres un Rey… saber que soy tu hija, me hace sentir como una princesa. Gracias por permitirme cumplir un año más! Amada familia, uds ha sido un regalo para mi familia #cumpleaños #happybirthday to me @gianninaazar #makeupby @brunotrejomx #hairatyle @avilahec #photoby #rodespinoza @alesteoficial