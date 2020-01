A los duques de Sussex les llueven ofertas de trabajo, tras su renuncia a su papel en la familia real británica

Parece que ahora que Meghan Markle y el príncipe Harry quieren mantenerse solos, a nivel económico, Hollywood está dispuesto a recibirlos con las manos abiertas...

El anuncio de que los duques de Sussex se irán distanciando progresivamente del núcleo duro de la familia real británica a lo largo de 2020 mientras trabajan en conseguir una independencia económica -en la actualidad cuentan con un sueldo que sale de la financiación anual que Isabel II recibe del gobierno- ha planteado la duda de cómo se ganarán la vida en un futuro.

Horas después de dar a conocer la decisión que habían tomado acerca de su futuro, el matrimonio ha presentado una página web que trata de resolver esa incógnita, pero las redes sociales no han podido resistirse a ofrecerles sus propias ideas.

El palacio real les dice que no a Meghan y Harry… Todavía no pueden renunciar

Los fans de la recientemente cancelada serie ‘Suits’, por ejemplo, han visto cómo sus esperanzas de ver a Meghan retomando su antiguo personaje de Rachel Zane en un spin-off volvían a reavivarse, aunque antes de su enlace con el nieto de Isabel II ella ya dejó claro que daba por cerrado ese capítulo de su carrera con la satisfacción de haber estado en antena durante siete temporadas

El popular presentador Andy Cohen, por su parte, ha propuesto a la duquesa que se sume al elenco del reality ‘Real Housewives of Beverly Hills’ que él produce al considerar que encajaría a la perfección entre el resto de amas de casa ricas que lo protagonizan ahora que está preparándose para dividir su tiempo entre Reino Unido y Estados Unidos o Canadá.

Desde el late-night americano ‘The Daily Show with Trevor Noah’ no han podido resistirse a ofrecerles un puesto de trabajo ‘a su medida’ en el que los principales requisitos son contar con “un nivel de inglés excelente acompañado de una amplia experiencia saludando”, haber acudido a bodas que incluyeran el uso de espadas y disponer de castillos que puedan usarse para las fiestas de trabajo.