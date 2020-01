Encuentra su anillo 44 años después de perderlo

El hombre no podía creer que fuera su anillo, lo perdió hace tanto tiempo que nunca pensó que lo pudiera recuperar

Han pasado 44 años desde que Kevin Kinney vio por última vez su anillo de clase de secundaria. Pero gracias a una mujer en Australia, ahora lo tiene de regreso.

Kinney perdió el anillo en el curso de 1976-1977, estaba estudiando en el extranjero y viajó por Europa en tren.

“Salí del compartimento en el que estaba sentado y caminando por el tren me miré la mano y me di cuenta de que no tenía el anillo. Todos los años durante los últimos 44 años, al menos una vez al año, me pregunto qué pasó con ese anillo'”, dijo el hombre según informa WVTM13.

Es por eso que se sorprendió al recibir un correo electrónico de una mujer que decía tener su anillo desde noviembre de 2019. El abuelo de la mujer, que de joven viajó de mochilero por Europa, encontró el anillo cuando compró un par de guantes en Atenas, en la década de 1980.

Quién le iba a decir que, tantos años después, este anillo por fin volvería a su dueño original. Un viaje largo, en el tiempo y en la distancia.

“El mundo es bastante grande, pero chico, también es bastante pequeño, ¿no?”, dijo Kinney.