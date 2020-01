Ana Bárbara presume minicintura con leggings, botas y corset de encaje negro

View this post on Instagram

Lo mas importante de la vida es tener salud así que a paso lento pero seguro he descubierto algunos “trucos” que me han ayudado a mantearla y sentirme contenta y agradecida con mi esfuerzo, y bueno no es fácil mantener una disciplina y menos en estas fechas 😬 asi que es MUY IMPORTANTE no desesperarse y además AMARSE Y AGRADECERSE hasta esos excesos que tuvimos y seguiremos teniendo ajjajaja así que sin ánimo de convertirnos en MEGA FITNES porque no lo soy aquí les dejo esta pequeña rutina que no es tediosa y es para ir aflojando el cuerpo jajajaja y así no nos da tanta flojera y nos encaminamos hacia ir subiendo potencialmente la resistencia y la cantidad de repeticiones o combinándolo con otros ejercicios empecemos con estas 10 Series de 10 repeticiones ayuda mucho a la pompa la pierna al Abdomen pero sobre todo a la salud y al ánimo😜