Gigi Hadid fue convocada como posible jurado en el juicio contra Harvey Weinstein

View this post on Instagram

January 13: Gigi Hadid leaves Manhattan court after participating in the jury pool for the trial of Harvey Weinstein #zaynmalik #zayn #malik #gigihadid #Gigi #hadidsisters #hadid #bellahadid #bella #zigi #onedirection #harrystyles #hardinscott #nailhoran #louistomlinson #liampayne #5sos #caradelevingne #harveyweinstein #nyc #manhattan