El video de Mia Khalifa ejercitándose en leggins y top que exhiben sus atributos

El clip de la libanesa ya supera más de un millón 725 mil visualizaciones

Los casi 19 millones de fans de Instagram de Mia Khalifa quedaron encantados gracias a un sensual video en el que la libanesa mostró en primer plano sus famosos atributos.

Hace unos días, la exactriz porno compartió un video en el que se le puede apreciar ejercitándose con unos ajustados leggins rosados y un apretado top gris que resaltaron a la perfección sus piernas y su prominente “pechonalidad”.

“Took the resistance springs off so I could flex real quick 😩😂”, fue el texto que escribió la sexy chica de 26 años en el clip que hasta el momento suma más de un millón 725 mil reproducciones.

Días antes, Khalifa había causado revuelo en la famosa red social con una candente fotografía posando en la playa californiana de Venice, en Los Ángeles, cubriendo tan solo una mínima parte de sus senos.