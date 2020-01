Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante los próximos día aprovecha grandes descuentos durante la celebración de la ‘Restaurant Week’ y de la ‘Broadway Week’

Jueves 16

Dudamel y la Filarmónica de Nueva York

El director venezolano Gustavo Dudamel conducirá hasta el martes 21 de este mes a la Filarmónica de Nueva York. El programa tendrá un toque latino con la premiere en la ciudad de ‘Universos infinitos’, un concierto para piano del argentino Esteban Benzecry. La pieza estará a cargo del pianista Sergio Tiempo, quien debuta con la Filarmónica. A las 7:30p.m., En el David Geffen Hall, en Lincoln Center. Entradas: http://www.nyphil.org

Una pista de patinaje en Brooklyn

Si vives en Brooklyn ya no tienes que trasladarte hasta otros condados de la ciudad para poder patinar sobre hielo, porque la zona de MetroTech Commons ofrece la oportunidad de disfrutar de este deporte de invierno. Esta pista al aire libre está abierta diariamente y en ella se ofrecen además clases de patinaje para toda la familia. De lunes a jueves en horario de 2 a 8 p.m., viernes de 2 a 9 p.m., sábados de 10 a.m. a 9 p.m., y domingos de 10 a.m., a 7 p.m. Admisión: $15. Información: http://www.downtownbrooklyn.com

Viernes 17

Concierto: Jazz afrolatino

El pianista, compositor y educador Arturo O’Farrill festejará el aniversario número 18 de la organización Afro Latin Jazz Alliance (ALJA), con una temporada de conciertos en vivo. O’Farrill es fundador y director de la institución que desarrolla la serie Jazz Across The Americas: Argentina, un tributo a la labor del pianista argentino Lalo Schifrin. Esta fiesta traerá a escena dos noches de música, con la participación de la Afro Latin Jazz Orchestra (ALJO) y de destacados artistas argentinos. Viernes 17 a las 7 p.m. y sábado 18 a las 8 p.m., en Symphony Space, 2537 Broadway, Manhattan. Entradas: http://www.symphonyspace.org

Sábado 18

Concierto: Celia Cruz All Stars

Canta a todo pulmón los más grandes éxitos de Celia Cruz ‘La reina de la salsa’ en una noche para celebrar el legado de la referida artista cubana. Durante este concierto podrás revivir clásicos de su repertorio de la mano de la banda Celia Cruz All Star, una agrupación tributo. La banda, que tendrá como invitado especial a Gabriel de los Santos, está compuesta por músicos que acompañaron a la estrella durante su trayectoria. En el Bergen Performing Arts Center a las 8 p.m. Precio: desde $49. Entradas: http://www.bergenpac.org

Descuento en el Guggenheim

Si no has visitado nunca el museo Guggenheim o si ya lo conoces y tienes deseos de volver a recorrer sus impresionantes galerías, prepárate para ir este y todos los sábados hasta el 18 de febrero pagando un precio de admisión reducido. El museo sugiere como precio para las entradas de $10, durante esta oferta (el precio regular es $25), pero los sábados en horario de 5 p.m., a 8 p.m., puedes pagar lo que gustes como precio de admisión en efectivo. Información: http://www.guggenheim.org

Arte para niños en Industry City

Una buena alternativa para este fin de semana es integrarte junto a los más pequeños de la casa a ‘Bric Art Pop-Up’, una sesión de arte y actividades multimedia en Industry City, Brooklyn. Los talleres estarán dirigidos por artistas locales, miembros de la organización cultural Bric. Este evento está dirigido a niños mayores de 4 años. Desde las 12 hasta las 3 p.m., en el 830 3rd avenue, 36th Street, Brooklyn. información: http://www.industrycity.com

Noche de copas en el Jardín Botánico

No te puedes perder la última noche del ‘Bar Car Nights’, la cita anual que organiza el Jardín Botánico de El Bronx y que está dirigida a adultos. Con el Holiday Train Show como escenario, podrás acomodarte cerca de fogatas, tomar bebidas alcohólicas y disfrutar de presentaciones artísticas en vivo. Bar Car Nights se realiza de 7 a 10:30 p.m., en el 2900 Southern Boulevard, en El Bronx. Entradas: http://www.nybg.org

Domingo 20

Carnaval colombiano

Descubre los encantos de la cultura barranquillera durante una noche de carnaval colombiano en el West Village. Esta fiesta, en la que podrás disfrutar de música en vivo y de danzas, contará con la participación de Grupo Rebolú y de La Cumbiamba eNeYé. Las puertas abrirán as las 10 p.m., y la rumba se extenderá hasta las 4 a.m., en Le Poisson Rouge, 158 Bleecker St., Mahattan. Entradas desde $28. información: http://www.eventbrite.com

Martes 21

Disfruta la Semana de Broadway

Saca provecho de la más reciente edición de la ‘Broadway Week’ para disfrutar de los más populares espectáculos del Distrito de los Teatros a bajo costo. Broadway ofrece, desde este martes 21, una promoción que se extenderá hasta el domingo 9 de febrero y te permitirá adquirir dos entradas por el precio de una. Entre las producciones que participan figuran: ‘The Lion King’, ‘Ain’t Too Proud-The Life and Times of the Temptations’, ‘Aladdin’ y ‘Chicago’. Información: http://www.nycgo.com/broadway-week

Restaurantes con descuentos

Este festival culinario te permitirá explorar múltiples restaurantes de la ciudad sin salirte del presupuesto. Se trata de la ‘Restaurant Week’, una semana que trae dos ofertas irresistibles: un almuerzo que incluye dos platos por $26 dólares; y cena con tres platos, por $42. Rosa Mexicano, Dos Caminos Park Avenue, Pampano, Toloache y Sofrito on the Hudson son algunos de los espacios a los que puedes ir junto a toda la familia. Información: http://www.nycgo.com/restaurantweek