Nuevo bikinazo de La Chiquibaby sobre una mesa enciende las redes sociales

View this post on Instagram

Este fin Célebre mi Cumple de una manera muy especial en Miami por primera Vez, Gracias a los que se tomaron el tiempo para compartir conmigo la pase increíble! Thanks to all who make it Happen : @chefjames @coolcornerevents @lee_annfeathers @tinasoriginalcakes @balloonsbyluzpaz @tablesplatters #morrapower dress by @pinkapple_dresses_usa