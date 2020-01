¡‘Chicharito’ desata polémica! Dijo que la Liga MX debe aprenderle a la MLS

Hernández detalló por qué cree que está creciendo más rápido la liga estadounidense que la mexicana

En su primera entrevista como integrante del LA Galaxy, ‘Chicharito’ Hernández levantó su primera polémica, diciendo que la Liga MX no le ha querido aprender cosas buenas a la MLS, en la cual él está a punto de jugar.

Desde su punto de vista, la Primera División Mexicana no está avanzando al mismo ritmo que la estadounidense y eso se ve reflejado en que sus ex compañeros de Europa conocen mucho más la MLS que la azteca, siendo que ésta última es más antigua.

“Las dos ligas están mejorando pero creo que la MLS está mejorando a pasos más grandes. Hablando de la Liga MX, no quieren darse cuenta de eso, no quieren aprender de cosas que la MLS está haciendo bien. Lo sé porque mis compañeros en todos los países que he jugado tienen más conocimiento de la MLS que de la Liga MX”, expresó el jugador en una entrevista que le brindó a la Major League Soccer.

Poco después, el delantero complementó su punto de vista, pese a justificar que ha estado 10 años alejado del futbol del continente americano.

“En México no quieren aceptar que la MLS se está acercando, he estado 10 años fuera de la Liga MX, ahora será mi primera vez para la MLS, así que no puedo decir exactamente cómo es el nivel, pero por lo que veo desde fuera, la exposición de la MLS en el mundo no es la misma que la de la Liga MX”, agregó.

Otro de los temas que Chicharito tocó, de los cuales la Liga MX podría aprenderle a la MLS es la planeación, ya que la liga de Estados Unidos tiene el objetivo de llegar a 32 equipos en los próximos años y en esta temporada 2020 crecerá a 26 equipos con los debutantes Nashville e Inter de Miami; en el 2021 se sumará Austin FC y en el 2022 lo harán el St Louis y el Sacramento Republic, es decir, están siguiendo su plan a la perfección, caso contrario al de la Liga MX, que tenía el objetivo de llegar a 20 equipos desde hace años, pero no lo ha logrado, de hecho perdió a Lobos BUAP y a Veracruz. Recordemos que el torneo pasado se disputó con 19 equipos y el actual lo integran 18, así que en lugar de sumar como estaba pensado, están restando.