Ivanka Trump sale “más cara” de lo pensado

La Primera Hija no escatima en gastos

La primera hija Ivanka Trump gastó del erario $34,000 dólares en autos rentados para transportarse durante dos días en Davos.

Dicho gasto, considerado oneroso, suma al viaje de dos días del presidente Donald Trump y su comitiva al Foro Económico Mundial que supera un gasto de $4 millones dólares.

Un reporte de Quartz revela el gasto con base en una bse de datos federal de acceso público.

El archivo “ALQUILER DE VEHÍCULOS MARAVILLOSOS USSS (Servicio Secreto) WEF2020”, que integra el nombre en clave de Ivanka.

Los gastos adicionales de alquiler de automóviles en Davos incluyen $736,000 dólares por parte de la oficina de viajes de la Casa Blanca, y dos reservas más de hotel para el séquito del presidente Trump: una por $286,000 dólares y otra por $29,000 dólares, ahora se han combinado para hacer el viaje de dos días.

El reporte señala que el total del gasto no incluye los costos de seguridad, salarios o los $2.2 millones de dólares estimados necesarios para volar Air Force One, además del vuelo en helicóptero Marine One de Zurich a Davos.

Las vacaciones de 2018 que Ivanka tuvo en República Dominicana le costaron a los estadounidenses casi $60,000 dólares y plantearon preguntas éticas sobre los lazos comerciales de la Organización Trump con la isla.