Fairway Market venderá y cerrará tiendas tras instar su bancarrota

La cadena de supermercados quiere asegurar el futuro de sus cinco tiendas en Nueva York

Los problemas financieros han vuelto a llevar a Fairway Market frente a una Corte para solicitar la bancarrota como ya hizo en 2016. En esta ocasión, la empresa tiene el objetivo de vender las cinco tiendas que tiene en Nueva York y el centro de distribución por aproximadamente $70 millones de dólares a Village Super Market.

La venta a esta cadena, matriz de supermercados como ShopRite, no está cerrada y se describe como una operación en la que pueden entrar otros competidores. No hay acuerdo para vender el resto de las 14 tiendas de Fairway que se distribuyen en Nueva Jersey, Long Island y Connecticut pero lo que ocurra con ellas también estará supervisado por la corte.

Para enfrentarse a este proceso los prestamistas de Fairway han facilitado un crédito de $25 millones.

“Después de deliberar en las alternativa hemos concluido que una venta supervisada por una corte es la mejor manera de lograr el objetivo de preservar el mayor número de empleos posibles, optimizar el valor para nuestros accionistas y posicionar a Fairway para un éxito a largo plazo con nuevos dueños”, explicaba en un comunicado Abel Porter, presidente de la empresa.

La empresa ha asegurado que mantendrá el servicio en todas sus tiendas y no espera ninguna interrupción. Este periódico se ha tratado de poner en contacto con el sindicato UFCW Local 1500 que es el que representa a buena parte de los más de 2,000 trabajadores de la cadena de supermercados sin éxito aún.

Fairway negó el miércoles el reporte de The New York Post de que consideraran el Chapter 7, es decir, la quiebra y liquidación de sus tiendas y aseguraron que no cerrarían todas ellas sin dar más explicaciones. La puntualización no negaba la complicada situación financiera de una empresa en los últimos años emprendió un proceso de ampliación de actividades que no ha rendido los frutos necesarios como para cubrir su costo.

Fairway está controlada y tiene deudas con varias empresas de capital riesgo. Su primer accionista es Brigade Capital Management seguido de Goldman Sachs Special Situations Group y FS KKR Capital Corp.

Esta cadena de supermercados es parte del paisaje de Nueva York, sobre todo sus establecimientos en el Upper West Side, Red Hook y Harlem pero eso no ha aislado a las tiendas de la fuerte competencia que hacen cadenas como Trader Joe´s, cada vez más ubicuas en la ciudad o Whole Food Markets con la distribución del gigante Amazon (que es su dueño). La escena de los supermercados está cambiando rápidamente en la ciudad con la irrupción de nuevas formas de comercio que también afectan a los supermercados.