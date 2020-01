Investigan 4 posibles casos de Coronavirus en Nueva York y Alcalde pide estar vigilantes

Aunque los pacientes bajo supervisión médica no están en ninguno de los cinco condados, De Blasio advirtió que teme que tarde o temprano el virus llegue a la ciudad

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron este viernes la aparición en este país de un segundo caso de contagio de Coronavirus, esta vez en la ciudad de Chicago, y aunque en Nueva York todavía no se ha confirmado a ninguna persona con el virus, que ya ha cobrado 26 vidas en China, las autoridades del Estado anunciaron que cuatro posibles casos se encuentran bajo investigación médica, a fin de constatar o descartar que hayan adquirido la enfermedad. Así lo reveló el gobernador Andrew Cuomo, tras explicar que los pacientes en cuestión están siendo sometidos a varias pruebas.

“El Departamento de Salud del Estado actualmente tiene cuatro personas bajo investigación por el nuevo Coronavirus que están bajo aislamiento, mientras sus casos están siendo examinados en los CDC”, dijo el mandatario estatal, destacando que uno de esos casos resultó negativo y tres aún están pendientes de diagnostico final.

Entre tanto, el alcalde Bill de Blasio aseguró que ninguno de los pacientes examinados es de la Gran Manzana, y aunque confirmó que por ahora los cinco condados están libres del nuevo Coronavirus, manifestó que se ha lanzado un dispositivo muy estricto para evitar que el mal se propague en la ciudad y destacó que están muy vigilantes.

“La buena noticia es que por ahora no hay casos conocidos en la ciudad de Nueva York, pero hemos visto que la propagación del virus ha sido muy rápida ya en siete países y hay razones para pensar que tarde o temprano va a llegar a Nueva York (…) la pregunta aquí no es si va a llegar, sino cuándo va a llegar “, dijo De Blasio, afirmando que la transmisión del virus no se da con el simple contacto sino con exposición prolongada.

Dentro de las acciones puestas en marcha en la Gran Manzana destaca una campaña de información para que las comunidades o individuos que han estado en China, estén muy atentas ante los síntomas, que pueden confundirse con la gripe o la influenza y acudan a urgencias.

Inspeccionan vuelos provenientes de China

El Alcalde indicó que los vuelos provenientes de Wuhan, la ciudad en China donde se originó el brote, y que aterrizan en el Aeropuerto Internacional JFK, están siendo minuciosamente inspeccionados, y explicó que si se identifica señales del virus en algún pasajero, será trasladado a alguno de los cuatro hospitales de la ciudad más cercanos a la terminal aérea.

De Blasio advirtió que si bien “el riesgo de contagio para Nueva York es actualmente bajo”, las autoridades están actuando “ante lo peor” para estar lo mejor preparados y poder reaccionar si se descubren casos.

“Estamos tomando esto con mucha seriedad. Todavía no conocemos muchas cosas del virus, nadie tiene respuestas completas pero para poder proteger a la ciudad debemos estar muy vigilantes”, advirtió el Alcalde.

El riesgo es bajo para NYC

La comisionada de Salud de la Ciudad, Dr. Oxiris Barbot, explicó que todos los hospitales y proveedores de salud de los cinco condados ya están capacitados para identificar síntomas y evaluar a los pacientes que pueden presentarse.

“Nos tomamos muy en serio esta situación que cambia rápidamente y estamos monitoreando de cerca todo lo que esté pasando en el mundo sobre este asunto”, dijo la funcionaria. “Los neoyorquinos deben saber que el riesgo para los residentes de la ciudad es bajo, pero al mismo tiempo que los equipos de salud pública y de emergencia están listos para actuar rápidamente si las circunstancias cambian”.

Barbot agregó que tampoco hay razones para evitar el consumo de productos provenientes de China, como la comida de mar, y acotó que no hay evidencia de que el virus se transmita de animales a personas.

Raúl Perea-Henze, vicealcalde de Servicios de Salud, hizo un llamado a no caer en pánico ante el nuevo virus y continuar la vida de manera normal, manteniéndose vigilantes.

“Instamos a todos los neoyorquinos a continuar con sus actividades y rutinas cotidianas, pero a mantenerse al tanto de los hechos sobre el coronavirus. Las personas con antecedentes de viaje (a China) deben consultar a un médico a la primera señal de cualquier síntoma similar a la gripe”, dijo.

El concejal Peter Koo, quien representa al distrito 20 de Queens, de amplia concentración de población china y asiática, pidió que debido al virus no se estigmatice a esa población ni se caiga en nerviosismo.

“No se trata ahora de tenerle miedo a la gente de China que veamos en Nueva York pensando que están con el virus. Este es un problema que está pasando en China no aquí, pero igual debemos estar atentos, pero manteniendo la calma”, dijo el político.

La dominicana Nieves Ariel, quien reside en Brooklyn, dijo haber escuchado sobre el nuevo virus, pero no se mostró alarmada.

“Cada rato aparecen nuevas enfermedades, pero la verdad me siento tranquila estando aquí, porque la Ciudad siempre se prepara para evitar que pase algo grave”, dijo la madre de familia. “Lo único es que si me da gripe, o fiebre, así no tenga amigos de China, segurito me voy huyendo para el hospital para estar segura que estoy bien”.

También se indicó este viernes, que las autoridades de Salud de Nueva Jersey estaban evaluando a una paciente por presunto contagio en el Hackensack Meridian Health.

Síntomas y datos del nuevo coronavirus:

Congestión nasal.

Problemas para respirar.

Dolor de cabeza.

Tos.

Dolor de garganta.

Fiebre.

Sensación general de malestar.

Actualmente no existe una vacuna para este mal.

Recomendaciones: