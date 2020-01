Jefe de NYPD culpa a reforma judicial por repunte del crimen

Desde que comenzó 2020, los robos aumentaron 32.5%, sobre todo de autos

“En las primeras tres semanas de este año, estamos viendo picos significativos en el crimen” y ello fue provocado por las nuevas leyes de reforma de fianzas de Nueva York, que le quitaron la discreción a un juez para mantener a los delincuentes reincidentes y posiblemente violentos tras las rejas, dijo el comisionado de NYPD, Dermot Shea, en una conferencia de prensa el viernes.

“Si dejas salir a las personas que cometen muchos delitos, eso es una vigilancia de precisión a la inversa y estamos viendo los efectos en un tiempo muy rápido, y es por eso que estamos tan preocupados”.

La nueva ley ha impedido que una gran cantidad de delitos no violentos sean elegibles para la libertad bajo fianza, permitiendo que los delincuentes salgan libres después de cometer robos y otros delitos.

Desde que comenzó 2020, los robos aumentaron 32.5% y los de automóviles subieron 61% en comparación con el mismo período del año pasado.

“Lo estamos viendo inmediatamente al mismo tiempo que las poblaciones [carcelaria estatal y local] están disminuyendo significativamente”, continuó el nuevo comisionado.

“Ahora no me digas que no hay una correlación con eso”, insistió.

Shea fue a Albany esta semana para hablar con los legisladores sobre sus inquietudes.