Fanny Lu después de ser eliminada de ‘Mira Quién Baila All Stars’: “Siento que no debía estar nominada”

Entró con toda la ilusión, como un desafío a si misma y cuando consiguió sus mejores actuaciones en la pista, Fanny Lu fue eliminada de ‘Mira Quién Baila All Stars’.

Con el 49% de los votos contra el 51% de Brea Frank, la cantante colombiana se despidió del reality de Univision y fuimos los primeros en tener sus reacciones ante algo que aun siente no entender.

“La mecánica del juego es así, ellos decidieron que yo debía estar en riesgo y es así, yo lo respeto… Estuve muy confundida y yo lo veo, y lo veo perfecto en líneas, en expresión, siento que no debía estar nominada, pero yo he estado en ese lugar de juez y hay muchas cosas que te pasan por la cabeza, quizás no estaba al nivel de los otros, pero yo veo mi baile y de ese programa y ese día no estaba ni con nervios porque estaba con una inspiración y una motivación. Haber estado en riesgo en un programa donde siento que salió todo súper bien me hizo pensar que yo siempre iba a estar en riesgo”, asegura con una mezcla de tristeza por haber salido y al mismo tiempo de alegría por su compañero que quedó.

Fanny, aunque acepte ser la segunda eliminada dentro de la nueva temporada del reality de los domingos de Univision, aun le quedan muchas dudas, en especial sobre cómo se manejan los jueces, Dayanara Torres, Casper Smart y Bianca Marroquín: “Ellos son lindos y los respeto mucho, pero sí siento que tenían diferencias con mi manera de bailar, de pronto a la hora de escoger uno ya tiene claro quienes le gusta más… Me queda muy complicado saber por qué y luego juzgarlos”, nos confiesa.

Aunque aun en su corazón siente que no debió estar nominada, sí reconoce que a la hora de la votación, aunque fue bien parejo, Brea corrió con la ventaja de estar más vigente, pues ella lleva 7 años en Colombia siendo coach de ‘La Voz’ y haciendo música.

“Reviso lo que hice, mis horas de ensayo, mi compromiso, y lo di todo… Las votaciones son los que son y me alegro por Brea, es una gran persona, me parece que así es el juego”, asegura.

