Youtuber Andrea de Castro hace pausa en República Dominicana para recordar a un amigo muy especial

El exreportero de Dando Candela, de Telemundo, murió por complicaciones en su condición de los riñones

En medio de sus vacaciones en República Dominicana, la publicista y youtuber puertorriqueña Andrea de Castro, dedicó una de sus publicaciones en Instagram para recordar a su amigo, el paparazzi Leo Fernnández, quien falleció este domingo por complicaciones en su condición de los riñones.

La boricua, que se volvió tendencia en Twitter la semana pasada, luego de que “por error” compartiera un video porno en Snapchat en el que aparece masturbándose, solo tuvo elogios para quien llamó su “compañero”.

“No tengo palabras para describir el dolor que siento al levantarme y saber que ya no nos acompañas. Que grande fuiste Leito, que mucho tienen que aprender de ti. Tu manera de ser con el prójimo y siempre estar dispuesto a ayudar a los demás. Desde muy niña, apenas con 9 años de conocí, recuerdo como ayer el porqué te reclamaba… desde ese día nunca te deje de querer. Cuando entre en el medio fuiste de aquellos que me enseñó a lidiar con la Crueldad del mismo y siempre me trataste con el cariño más grande. Me trajiste clientes y jamás faltó una llamada tuya para saber si yo estaba bien… las entrevistas siempre podían esperar. Fue un honor conocerte, Dios te tenga en la Gloria amigo, siempre serás luz. Mi más sentido pésame a la familia de nuestro Leo. Hasta pronto amigo… descansa en paz” (sic), lee la publicación compartida este domingo.

La publicación incluye varias fotos con el fallecido, quien llegó a entrevistar a la hija del exsenador Jorge de Castro Font, en varias ocasiones.

Fernanández sufrió una recaída en medio del proceso de diálisis y se encontraba en intensivo en el Hospital Auxilio Mutuo al momento de su fallecimiento.

Este miércoles, el cuerpo del exreportero de farándula de Dando Candela será expuesto de 12:00 p.m. a 7:00 p.m. en la funeraria Ehret en Cupey.