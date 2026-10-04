Renuncia jefe de prisiones de Tennessee tras la ejecución fallida de Christa Pike

El comisario del Departamento Correccional del estado de Tennessee, Frank Strada, renunció a su cargo el sábado tras la ejecución fallida por inyección letal de Christa Pike, la primera mujer que iba a ser ejecutada en el estado en más de 200 años. La decisión del funcionario se formalizó después de que la reclusa sobreviviera al procedimiento realizado el miércoles por la noche.

A través de un comunicado, Strada señaló que tomó la decisión al considerar que es “lo mejor para el estado” después de que el miércoles por la noche Pike sobreviviera a dos inyecciones letales en un proceso que su abogado describió como “tortuoso”. El caso representa el segundo intento fallido de aplicar la pena capital en Tennessee durante este año.

Actualmente, la mujer de 50 años permanece ingresada en un hospital en estado crítico y con respiración asistida. Los equipos médicos trabajan para salvar su vida y purgar de su organismo el pentobarbital, un compuesto cáustico que genera quemaduras químicas al filtrarse en los tejidos humanos. Paralelamente, inició una investigación independiente sobre los procedimientos aplicados.

Anomalías durante el procedimiento y testimonios

Los documentos legales detallan que el personal penitenciario utilizó al menos siete agujas para canalizar la sustancia, de las cuales una terminó doblada en un ángulo de 90 grados al ser retirada. Durante el proceso, la reclusa intentó señalar las zonas para la colocación de las vías, sollozó, jadeó y exclamó textualmente: “Siento que el brazo me va a reventar” y preguntó: “¿Esto pasa así?”, informó EFE.

Pike permaneció casi tres décadas en el corredor de la muerte tras recibir su condena en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer. Su ejecución representaba la primera aplicada a una mujer en la entidad desde 1819.

Reacciones de las autoridades de Tennessee y legisladores

El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas para este año y declaró que Strada dejará el cargo a finales de mes.

“Agradezco su disposición a poner por delante el interés de los ciudadanos de Tennessee. He aceptado su decisión de dimitir y agradezco su compromiso para facilitar la transición en el puesto”.

La renuncia ocurre tras las solicitudes de legisladores republicanos y demócratas, quienes demandaron la salida del funcionario y la revisión del sistema de penas capitales en el estado.

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