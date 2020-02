Rapero de Chicago que mató a su madre retiró $70,000 dólares para ropa de diseñador, Mustang y más

Qaw’mane Wilson, actor, bailarín y rapero de Chicago nacido en 1990, tardó poco en gastar la mayor parte de la herencia que le dejó su madre tras su violenta muerte en 2012.

Tan sólo ocho meses después de la tragedia, Wilson subió un video a redes sociales donde se le veía, literalmente, aventando el dinero de la herencia de su madre a extraños en el estacionamiento de un centro comercial. Había retirado $20,000 dólares de su cuenta bancaria “para los fanáticos”, explicó él mismo a la cámara.

La actitud de Wilson llamó la atención de sus familiares desde el día del funeral. Las autoridades tampoco tardaron mucho en sospechar de él.

Qaw’mane Wilson, rapper in Chicago, sentenced to 99 years for hiring hitman, Eugene Spencer, to gun down his mother in 2012 to use her money to customize the Mustang she bought him https://t.co/xbYPQBj1eE

— Fairenhite (@fairenhite) February 3, 2020