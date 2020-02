Sortean boletos a $10 para ver el musical “Hamilton” en Miami

Cada día, 40 personas podrán ver el musical con estos módicos precios

Muchos residentes en el sur de la Florida no van al teatro no porque no les guste las artes sino porque el precio de los boletos son demasiado altos. Por eso, los responsables del musical “Hamilton”, que se representa con gran éxito en Broadway, han decidido sortear algunos boletos por el módico precio de $10.

La lotería ofrece 40 boletos por $10 por cada actuación, una fórmula que se puso en practica por primera vez en 2015 cuando empezó el show.

“Hamilton” estará en cartel desde el 18 de febrero al 15 de marzo en el Adrienne Arsht Center de Miami.

Esto es lo que tienes que saber para ingresar a la lotería:

El proceso abre a las 11 de la mañana del 16 de febrero y se sortearán tickets para la actuación del 18 de febrero. Cada lotería comienza dos días antes de cada presentación y cierra a las 9am del día anterior a cada presentación. Y así será diariamente hasta el último pase, el 15 de marzo.

Los ganadores y los no ganadores serán notificados por e-mail o SMS entre el mediodía y las 4pm del día antes de cada presentación.

Para participar puedes hacerlo a través de la aplicación oficial de Hamilton o en hamiltonmusical.com/lottery. Si ganas, puedes comprar dos boletos en línea con una tarjeta de crédito antes de las 4pm el día antes de la actuación. Si no reclamas tus boletos, para ese momento, se cancelará.

Por cierto, los responsables advierten a los participantes que no se intente ingresar más de una vez para cada show. Las entradas que están repetidas se invalidan, así que no tiene sentido.

Si eres uno o una de las afortunadas, puedes recoger las entradas en el Will Call dos horas antes del show y necesitarás una identificación con foto válida.

Más información aquí.