Adamari López y el poder de un delgado cinturón nude en un vestido corto

La chaparrita de Telemundo se poniendo más bonita y ahora incluso la visten mejor para el programa

Adamari López se presentó en Un Nuevo Día con un vestido verde azulado de manga tres cuartos y además corto. La puertorriqueña, sin duda, le está sacando provecho a sus piernas. Las cuales le suman un gran atractivo a su figura.

Pero, la co conductora del matinal de Telemundo le añadió a su look un delgado cinturón nude, con este no solo achicó su cintura, y destacó sus caderas, las cuales lucen menos pronunciadas, sino que además dejó que ver que su vientre está cada vez menos pronunciado.

Hay que aplaudir los zapatos de Adamari. El color piel favorece mucho al cuerpo femenino, sobre todo en zapatos de tacón con punta en pico, porque alargan la figura, es decir que estilizan todo un outfit.

El único ‘pero’ en todo su atuendo está en el reloj de pulsera, éste diseño rompe con la elegancia del vestido e incluso del peinado.