Chef Yisus lanza su propio libro de recetas y vivencias donde desnuda sus secretos

Desde hace unos años vemos a Jesús Alberto Díaz, más conocido como el guapo Chef Yisus, combinando la cocina y su pasión por los deportes en ‘Despierta América’. Esta semana nos sorprendió con la noticia de que está lanzando su propio libro: ‘Cocina Delicioso con Chef Yisus’, que en menos de 24 horas se convirtió en el más vendido por Amazon en la pre-venta.

En exclusiva hablamos con él, quien nos confiesa que siente que vive dentro de un sueño, que aunque jamás imaginó escribir un libro, lo llena de felicidad haberlo hecho, no solo por compartir 70 recetas que van desde desayunos, platos rápidos, platos fuertes, ensaladas y sus amados postres, sino porque en cada una de ellas desnuda su alma, comparte una vivencia y revela secretos no imaginados.

“Son 70 recetas basadas en mi recorrido desde que llego a Estados Unidos, o incluso de mucho antes, de memorias de cocinar con mi hermana, con mi mamá. Creo que a veces perdemos un poquito ese concepto de la cocina, de esa memoria, esos recuerdos que ayudan a que ese plato sepa tan bien, nos enfocamos muchas veces en lo gourmet, en los ingredientes, pero todos los platos tienen una historia y eso es lo que estamos combinando aquí”, nos adelanta sobre este hijo que nacerá el 24 de marzo, justo el día del cumpleaños de su madre, a quien se lo dedica, pero que ya está en la pre-venta en Amazon.

“Todo el libro es un homenaje a eso, a lo que me ha dado la cocina. Momentos difíciles quizás de llegar a Estados Unidos, mi primer trabajo, estar lejos de mis papás… Todo eso se explica un poquito en las recetas, las oportunidades que me dio la cocina como la de tener mi propio negocio, el gran regalo y el pago más grande que fue el haber llegado a ‘Despierta América’, las oportunidades que me han dado cocinar para ciertos famosos que nos han visitado”, nos sigue contando Yisus.

-¿Si tuvieras que elegir un momento importante del libro?

El momento estelar del libro fue escoger las recetas que pudieran llevarle ese mensaje a la gente, fue un poquito difícil porque estamos acostumbrados a ver la receta y hacerla, el procesos que más me disfruté fue ese, combinar la historia con cada una de ellas.

Este libro termina siendo una novela de la vida real, pues, como él mismo explica cada receta cuenta una historia de su vida, desde las divertidas, las conmovedoras, las inspiradoras, hasta las que lo llevaron a vivir circunstancias que lo golpearon duro.

Pero la protagonista principal, no parece ser la comida, sino una mujer que lo es todo para el Chef: su mamá a quien nos cuenta que se lo dedica.

“El primer recuerdo que tengo de la cocina es a mi mamá haciéndonos el desayuno, ella trabajaba pero eso no la limitaba que nos dejara el desayuno hecho con una notica, o que los fines de semana tratara de complacernos con lo que encontrara, cambiando, así tuviera los mismos ingredientes para que no nos fastidiáramos con lo mismo… Son recuerdos muy bonitos y por eso este libro es para ellos”.

-Si piensas en el momento que llegaste a este país con el sueño deportivo y ves este libro en tus manos, ¿qué sientes?

La cocina ha sido como una novia fiel, el beisbol y el deporte ha sido como esta novia que perseguimos pero que al final no nos quiso de regreso. La cocina siempre estuvo ahí, y me fui dando cuenta después, sea como aporte económico, como aporte sentimental, ha sido ese amigo fiel y de eso se trata. El beisbol me trajo aquí pero la cocina me mantuvo y me mantiene todavía.

