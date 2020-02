Exjugador de Chivas se va a España y arremete contra el futbol mexicano

Edwin Hernández es nuevo jugador del Salamanca

El defensa Edwin Hernández formará parte de la legión de mexicanos en Europa luego de que se confirmó su fichaje con el Salamanca que participa en la Segunda División B del futbol español.

El jugador tendrá su primera experiencia en el Viejo Continente y en entrevista para Fox Sports declaró que decidió dar este paso luego de que en México le cerraron las puertas y no encontró acomodo en algún equipo de su país: “Se dio la oportunidad de poder ir para allá, tuve dificultades para acomodarme en el futbol mexicano, se hizo todo lo posible pero no se dieron las cosas, nos dan la oportunidad de poder jugar en Salamanca y yo muy contento de poder participar, sé que es una liga de segunda división pero el futbol español es fuerte y me voy contento por poder hacer algo trascendente allá y poder encontrar en el siguiente verano algo en el futbol mexicano”.

El exfutbolista de Chivas se quejó de la falta de oportunidades en la Liga MX, ya que le dan preferencia a los jugadores extranjeros: “El futbol es un negocio, un show, yo como jugador mexicano es algo que afecta, creo que el jugador mexicano también tiene mucho que dar y tiene todas las condiciones que cualquier otro jugador de cualquier nacionalidad, se me cerraron las puertas, no es malinchismo pero afecta al jugador mexicano, han llegado jugadores de la misma edad y más grandes, tengo que buscar otras alternativas”.

De qué habla el Aris? Dice que fue desplazado por un un extranjero, cosa que es mentira. Él es lateral izquierdo y en esa posición hay muy pocos extranjeros en México, que yo recuerde solo es Chalá de Toluca 🤷‍♂️, los demás som mexicanos. Desde cuándo no juega dos juegos en liga? — Isco_RM (@Isc0RM) February 6, 2020

De igual manera, Hernández apuntó que debe haber más apertura para los jugadores nacionales en el balompié mexicano y destacó el hecho de que Chivas trabaje con puros jugadores de su país: “Hay muchos extrenjaros en nuestro futbol eso nunca se podrá esconder y afecta a la Selección y al trabajo de los mexicanos, se cierran las puertas para nosotros. Para que el futbol mexicano crezca debe haber más mexicanos, Chivas es un equipo que quiero mucho y cuando estás ahí te das cuenta del valor que se le da al jugador mexicano, por eso es el más querido de todo México, porque se le da oportunidad a los prospectos mexicanos”.

Edwin Hernández jugará en el futbol español a partir de ahora y aseguró que existen muchas dificultades para conseguir club, que se valora poco al futbolista mexicano y que los extranjeros tienen más oportunidades #AgendaFOX @MonicaArredondo @ruubenrod @lmsauret pic.twitter.com/cK4gkLLV66 — FOX Deportes (@FOXDeportes) February 6, 2020

Edwin Hernández ha militado para Indios de Ciudad Juárez, San Luis, León, Pachuca y Chivas, además en Salamanca se encontrará con otros jugadores mexicanos como Kristian Álvarez, Martín Galván, Ulises Torres, Néstor Calderón y Jorge Enríquez.