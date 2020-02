Gasolinera lucha por evitar cierre por dejar grabar película porno en su interior

El dueño y el empleado aparecen como extras

Una estación de Gasolina en Milwaukee, Wisconsin, lucha por no perder su licencia de negocio luego de que se grabara una película porno en su interior.

Los propietarios enfrentan una batalla legal contra el concejal Khalif Rainey, quien dijo que “no tolera” ese tipo de comportamientos “bajo su cuidado”.

El incidente ocurrió en julio de 2018 cuando Frederick Allen, un exconvicto que ahora produce películas porno de sexo en lugares públicos y las publica en PornHub, hizo una grabación junto a una mujer en la sección de meriendas.

Allen gana unos $10,000 dólares mensuales, según KDRV. El hombre tiene unos 67,000 suscriptores en PornHub.

Lo que más irritó al concejal Rainey es que los dueños de la bodega salen en la grabación observando el acto sexual. La existencia del video fue reportada por un vecino.

“Él estaba ahí. Él estaba mirando. No levantó el teléfono. No llamó al Departamento de Policía“, dijo el concejal sobre Kulwant Dhillon, propietario de The 35th Hometown.

El comerciante reconoció que fue un error no llamar a la Policía, pero dijo que no lo hizo por temor ya que Allen lo amenazó.

“Sí llamas a la Policía, te disparo y quemo tu estación”, habría dicho Allen a Dhillon.

El supuesto actor porno negó que hiciera amenazas y recordó que hay cristal a prueba de balas en la gasolinera.

La estación fue suspendida por 20 días después de que la licencia fuera renovada en julio de 2019. Sin embargo, vecinos firmaron una petición solicitando el cierre del lugar. Rainey llamó a una nueva audiencia del Comité de Licencias en donde se aprobó la clausura del negocio. Sin embargo, Kool Petroleum, la compañía que es dueña del negocio, presentó una demanda a la Ciudad. El caso está pendiente.

La próxima renovación de la licencia será el 2 de abril.