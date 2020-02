J Balvin presume abrazo con Jay Z: “una de mis grandes inspiraciones”

View this post on Instagram

Después de asistir a uno de los eventos más importantes en mi carrera, como lo es el Super Bowl, de manera inesperada, me encuentro con Shawn Corey Carter, más conocido como Jay Z; una de mis grandes inspiraciones cuando estaba comenzando el sueño de ser artista. Veía sus Billboards por todo New York y entendí su visión de no contentarse solo con ser músico, sino también ser empresario, motivo por el cual en algún momento de mi vida me llamaron “El Negocio”, porque me inspiró más allá de la música. Este abrazo que ustedes ven acá, no significa ego, porque está claro que es uno de los hombres más poderosos en el entretenimiento, fue un abrazo para mi alma, fue un momento sublime porque fue él quien me enseñó a soñar y a ver más allá con su ejemplo de perseverancia. Larga vida a estos referentes positivos en el mundo, larga vida para Jay Z…