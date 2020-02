Julián Gil y Ana Brenda Contreras juntos otra vez

Como dirían Chino y Nacho, "Aquí hay amor..."

Entre Julián Gil y Ana Brenda Contreras hay amor. ¿Amigos o enamorados? Parece que nadie tiene la respuesta a esa pregunta, aunque muchos aseguran que más allá de cualquier rumor entre ellos existe amistad y camaradería.

“Ella no se iba de miami sin comerse una alcapurria y una medalla ….Te quiero breco …. Gracias por tu linda amistad y no me regañes másssss @anabreco En @laplacitamiami“, escribió Julián en Instagram.

Su amor y cariño por la joven actriz mexicana nunca ha sido puesto en duda, y parece que ella tiene tanta confianza con él que se atreve a llamarle la atención.

Pese a su amistad, ésta nunca ha dado su opinión sobre la relación que el actor sostuvo con Marjorie de Sousa, y el actual estado en el que ambos se encuentran. Ana Breco se ha mantenido al margen de cualquier escándalo.

Si de momento entre ellos no hay más que amistad, sus fans piden a gritos que nazca el amor.