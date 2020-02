Laura Zapata deja de ser villana para dar concierto de amor con mariachi

La actriz volvió a arremeter en contra de AMLO

¿Villana? nada más en las telenovelas. Laura Zapata es un amor, o al menos eso quiere demostrar en el concierto que ofrecerá el 14 de febrero.

La actriz eligió el Día del Amor para presentar su espectáculo musical en el Teatro de la ANDA, acompañada de mariachi. El show, dijo, está inspirado en su reciente disco de ranchero Cielo Rojo, que ya llevó en dos ocasiones a Rumania.

“Estoy viniendo a hacer este concierto de amor y desamor. Es un paseo entre el amor y el desamor porque yo digo que los dos están en una misma línea”, señaló la actriz.

Aunque Zapata es más reconocida por su faceta como actriz, cantar es tan importante como interpretar personajes en telenovelas como María Mercedes, La Gata y Rosa Salvaje.

Fue invitada a cantar el 17 de febrero al Teatro Metropólitan, junto a Manuel José, quien asegura ser el hijo no reconocido de José José.

Señaló que aceptó cantar con el joven a quien no conoce porque ama estar frente a un micrófono.

Otro proyecto que tiene dentro de la música es la invitación de parte de Pedro Rivera, papá de Jenni Rivera, para hacer un disco de duetos.

“Don Pedro me hizo el favor de invitarme a Santo Domingo al homenaje de Jenni Rivera. Me propuso hacer un disco de duetos con él. Lo tengo retrasado (el disco), pero tengo la propuesta de don Pedro”.

Maldice a AMLO… otra vez

Tras el anuncio del nacimiento del primer nieto del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Zapata estalló en redes con el mensaje “¡Malditos todos y su descendencia!”.

Ayer la actriz volvió a maldecir a AMLO porque aseguró, le salió su lado de actriz.

“De alguna manera también tienen qué entender que soy una intensa y soy una gruesa y entonces estoy viendo cosas que no me gustan y se me sale la actriz. Hay textos que yo he puesto a mis personajes ‘¡maldita gata!’, ‘¡maldita billetera!’ y bueno, pues también yo soy un ser humano.

“¡Malditos! se están muriendo los niños de cáncer en el País, han cerrado las guarderías, las mujeres con cáncer cervicouterino ya no tienen apoyo. Lo que me hace decir eso es ver a una madre y a un padre cargando a sus hijos pelones, sin cabello, diciendo ‘se está muriendo mi hijo y no hay medicamentos'”, expresó.

