Postre mediterráneo: pudín de calabaza y zanahoria con nueces y pimientos

Felicidades a Susana Fernandez por ser la primera ganadora del concurso #RecetaMediterraneaSV de @sabervivirtv con su receta de Pudin de calabaza y zanahoria con nueces y pimientos rojos asados del piquillo. Es nuestra receta destacada de esta semana! #recetadelasemana #weeklyrecipe #alimentosdetemporada #dietamediterranea