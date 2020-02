Kim y Kourtney Kardashian a punto de protagonizar la pelea más sexy y ardiente de la televisión

El público está listo para ver sus ropas rasgadas, lo peor es que este par no suele llevar ropa interior... ¿Será que se atreven a censurarlas?

La última temporada del programa ‘Keeping Up With the Kardashians‘ se cerró con Kim y Khloé furiosas con su hermana mayor Kourtney porque esta última se negaba a permitir que las cámaras que la siguen a todas partes durante las semanas de grabación entraran en su casa. Por si eso no fuera suficiente, también había tomado la decisión de comenzar a proteger ‘ciertas parcelas’ de su vida privada, es decir, sus relaciones sentimentales, que son precisamente uno de los mayores reclamos para la audiencia.

En los últimos episodios, la esposa de Kanye West llegó incluso a amenazar con despedirla si seguía incumpliendo los horarios establecidos y obligando a que Khloé y ella la sustituyeran, lo que aumentaba su carga de trabajo.

Finalmente, en noviembre del año pasado Kourtney anunció que abandonaba temporalmente el reality, que se ha convertido en el buque insignia del imperio familiar, para pasar más tiempo con sus hijos, aunque en la práctica todos sabían que su decisión se debía a sus tensiones constantes con Kim.

Ahora el arranque de la decimoctava temporada, que documenta los acontecimientos que tuvieron lugar en la segunda mitad de 2019, muestra a las dos hermanas en lo que parece ser un punto de no retorno en su relación y la propia Kim ha reconocido que se llegó a plantear incluso si debía de contratar un abogado antes de que se emitiera, debido a que la situación entre ellas “se vuelve un poco violenta”.

Pese a lo alarmante de esas declaraciones, que parecen dar a entender que en algún momento llegaron a las manos, algo que por otra parte no resultaría del todo sorprendente para los espectadores que las siguen desde sus inicios, Kim también ha afirmado que no hay nada que no puedan superar juntas.

“Las cosas van a empeorar mucho antes de que empiecen a mejorar. Pero ya nos conocen, somos una familia muy unida. Al final siempre se soluciona todo“, ha prometido a su paso por el podcast de Laura Wasser titulado ‘All’s Fair’.