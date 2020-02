“Si desaparezco, si me matan, fue él”, el desgarrador video de una mexicana amenazada de muerte por su pareja

La denuncia en redes sociales se da en medio de la indignación masiva por el asesinato de Ingrid Escamilla a manos de su esposo

Ciudad de México – En medio de la indignación provocada por el caso de Ingrid Escamilla, otra joven aprovechó el poder de las redes sociales para denunciar que su expareja, un sujeto identificado como David Cabrini, la amenazó de muerte en la Ciudad de México.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Andrea, de 24 años, dijo que el sujeto sería responsable si algo le llegaba a pasar.

“Estoy decidiendo alzar la voz. Me quedé callada mucho tiempo y acepté muchísima violencia. Soy víctima de violencia física y psicológica por parte de mi ex pareja. Mi ex pareja se llama David Cabrini”, señaló Andrea.

“Tiene antecedentes penales. Es una persona peligrosa. Tiene fácil acceso a armas. Estoy amenazada de muerte. Quiero dejar dicho que cualquier cosa que me pase, que desaparezca, lo que sea, que me maten, hago responsable a David Cabrini”, denunció.

Con relación a la denuncia por amenazas que realizó una joven a través de redes sociales, la #FGJCDMX, por medio de la Fiscalía de Procesos en Juzgados familiares, ya le brinda apoyo jurídico y psicológico, así como el acompañamiento necesario a la víctima — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 13, 2020

La joven dijo que tiene miedo de salir a la calle, pues las agresiones de David han subido de tono.

“Ha venido a tirar balazos a mi casa, ha roto los vidrios, ha roto los vidrios del carro de mi mamá, ha violenta a mis amistades. La semana pasada me golpeó. Golpeó a mis perros. Mi vida se ha pasado por una persona que está mal. Llegó el momento de decir qué clase de ser humano es”, contó.

Luego de que la grabación se hiciera viral en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMX) aseguró que la dependencia ya se encuentra atendiendo este caso.

Mediante su cuenta de Twitter, la dependencia respondió a la grabación que compartió Andrea, y aseguró que la Fiscalía de Procesos en Juzgados familiares brinda apoyo y acompañamiento a la víctima.

