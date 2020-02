Proponen eliminar el término “illegal alien” porque deshumaniza al inmigrante

Consideran que el gobierno no debería usar palabras despectivas para describir a seres humanos

Dos legisladoras de Colorado han presentado una iniciativa de ley para prohibir el término “illegal alien” (extranjero ilegal) en los documentos oficiales del estado al considerar que es peyorativo hacia la comunidad inmigrante.

La iniciativa HB20-1294 de la representante estatal Susan Lontine y la senadora Julie Gonzales propone reemplazar el lenguaje a “inmigrantes indocumentados” en los contratos de servicios públicos que se lleven a cabo en el futuro.

Y es que la referencia de “illegal alien”, como enfáticamente la pronuncia el propio presidente Donald Trump, es considerada una expresión despectiva que genera animadversión o una antipatía generalizada hacia todo aquel que no sea nacido en este país sin importar su condición migratoria, según consideran analistas.

De aprobarse esta iniciativa, Colorado sería la tercera entidad en el país -junto al estado de California y la ciudad de Nueva York-, que toma medidas para cambiar el lenguaje ofensivo hacia los inmigrantes.

En 2015 California eliminó el término “alien” del código laboral por clasificar a quienes no son nacidos en el país o no están naturalizados como estadounidenses como trabajadores de tercera clase.

El año pasado la ciudad de Nueva York fue más allá al prohibir el uso despectivo de “illegal alien” en un intento por prevenir la discriminación con base en el estatus migratorio de las personas.

Para la legisladora Lontine, el cambio de términos que propone puede generar un sentimiento social más a favor de los inmigrantes.

Quienes se oponen a la iniciativa son grupos antiinmigrantes que insisten en llamar ilegal a los inmigrantes que con cuentan documentos migratorios y por asociación de palabras sugerir que son criminales.

La misma administración de Trump ha impuesto esa intención en el significado cuando en el 2018 el Departamento de Justicia ordenó a todos los fiscales federales no hacer uso del término “inmigrantes indocumentados” y por el contrario hacer énfasis en llamarlos “illegal aliens”.

¿Si no es legal es ilegal?

Los que no tienen recato en llamar “ilegales” a los indocumentos argumentan que es el término utillizado en las leyes federales, incluyendo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), como los que defendían la esclavitud cuando esa práctica era legal, porque así lo decía la ley.

Hay quienes se escudan en el simple razonamiento de que si no cumple con lo ley, entonces es ilegal. Utilizando esta superficial premisa, entonces cualquiera que se haya pasado una luz roja de semáforo o cometido cualquier falta a las normas sería un “ilegal”, refieren los comentarios en foros de discusion sobre el tema.

En 2013 la agencia de noticias Associated Press (AP) modificó su manual de estilo para no referirse a los inmigrantes como ilegales y establecer que una persona no puede ser descrita como ilegal, sólo sus acciones.

El legislador por Texas en la Cámara de Representantes, Joaquín Castro, propuso el año pasado ante el Congreso una iniciativa similar a la de Colorado para reemplazar el término de “illegal alien” por “nacional extranjero”.

Castro explicó que las palabras “ilegal” y “alien” (que hace referencia a los extraterrestres) son utilizadas para demonizar y deshumanizar a la comunidad inmigrante y no deberían ser aceptadas por el gobierno para describir a seres humanos.