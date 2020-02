Jorge Salinas confesó por qué aceptó filmar “Sexo, Pudor y Lágrimas 2”

El elenco original está de regreso 20 años después

Con el elenco original, conformado por Jorge Salinas, Susana Zabaleta, Cecilia Suárez, Mónica Dione y Víctor Huggo Martin, comenzó la filmación de Sexo, Pudor y Lágrimas 2.

La cinta, producida por Matthias Ehrenberg, explorará qué sucedió los con los protagonistas y cómo se encuentran 20 años después.

“Es un reencuentro con gente muy querida. Fue mi primer película, me dio mucho, me abrió las puertas para el cine, conocí muchos amigos.

“Estoy muy agradecido con Matthias Ehrenberg, el productor, y con Toño Serrano, el director, por esa oportunidad hace 20 años”, dijo Salinas en entrevista.

Estrenada en 1999, fue de las primeras películas que formó parte del llamado “Nuevo Cine Mexicano” y todo un éxito, con 27 semanas en exhibición y convirtiéndose de las producciones nacionales más taquilleras.

“Es la incursión de una generación yuppie al cine, era el reflejo de ese momento de nuestro México, y si lo ponías en cualquier parte de América Latina funcionaba

“Creo que ahora, con este movimiento millennial también va a funcionar. Hay que ser inclusivos, y esta película lo tiene. Les va a gustar”, agregó el actor.

El protagonista de melodramas como Pasión y Poder y Mi Corazón es Tuyo reconoció que reunir al elenco original no fue cosa sencilla debido a las ocupadas agendas.

Y que volver a meterse en la piel de Miguel, su personaje, tampoco ha sido un trabajo fácil y tampoco promete un desnudo como en la primera.

“He tenido que volver a ver la película, estudiar cuáles han sido los cambios de Miguel. Él perdió la objetividad de ser un cineasta a ser ahora un publicista, entrar en las drogas, luego salir y buscar otro tipo de luz.

“Sí ha tenido muchos cambios y espero que el público lo disfrute. ¿El desnudo? No lo sé, no la he hecho”, adelantó.

Sexo, Pudor y Lágrimas 2 será la ópera prima del reconocido director teatral Alonso Núñez, quien junto a Alejandro Ricaño coescribió el guión.

Programada para estrenarse en 2021, el filme contará con un nuevo elenco integrado por Ximena Romo, Naian González Norvind, Paco Rueda, José Ángel Bichir y Victoria Volkova, entre otros.